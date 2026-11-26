Κείμενο: Άκης Τεμπερίδης

Ο Valentino Rossi παρουσίασε πριν λίγες μέρες το βιβλίο του και ο Ιταλομαθής συνεργάτης μας Άκης Τεμπερίδης το διάβασε πριν κυκλοφορήσει και η Ελληνική έκδοση, ανάμεσα στις εκδόσεις σε πενήντα γλώσσες, όπως μας πληροφόρησε η εκδοτική του εταιρία. Ας “ακούσουμε” το δικό μας αναγνώστη:

“Το La Mia Storia δεν είναι απλώς η αυτοβιογραφία ενός από τους μεγαλύτερους αναβάτες στην ιστορία του MotoGP. Είναι μια απολαυστική εξομολόγηση ενός ανθρώπου που δεν είχε ποτέ ιδιαίτερη διάθεση να μασήσει τα λόγια του.

Διάβασα το La Mia Storia σε τρεις ημέρες στο kindle και δύσκολα κατάφερνα να αφήσω το κινητό από τα χέρια μου. Γραμμένο σε συνεργασία με τον Ιταλό δημοσιογράφο Giorgio Terruzzi, διαβάζεται σαν να έχεις απέναντί σου τον ίδιο τον Valentino Rossi να σου βγάζει τα σωθικά του. Σαν να αφηγείται την ιστορία του σε μια παρέα κολλητών, χωρίς ιδιαίτερες αναστολές και, κυρίως, χωρίς φίλτρα.

O Valentino Rossi με τον Ιταλό δημοσιογράφο Giorgio Terruzzi

Από τα παιδικά χρόνια στην Tavullia και τις εφηβικές τρέλες με τα μηχανάκια και τα τρίκυκλα, μέχρι τη στενή σχέση με τη μητέρα του και την περίπλοκη σχέση με τον πατέρα του, που τελικά τον έσπρωξε στους αγώνες. Από τις ερωτικές περιπέτειες και τις νύχτες στην Ibiza μέχρι τις μεγάλες αντιπαλότητες της καριέρας του και το σκάνδαλο με τη φοροδιαφυγή το 2007. Τον Biaggi – που είναι σα να του ζητά συγγνώμη μετά από τόσα χρόνια τους Lorenzo και Stoner, για τους οποίους τρέφει μεγάλο σεβασμό παρότι δεν ταίριαξαν ποτέ σαν χαρακτήρες μεταξύ τους, και φυσικά τον Marquez. Για το 2015 δεν έχει αλλάξει γνώμη: εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Ισπανός έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απώλεια του 10ου Τίτλου του, ότι συνωμότησε με τον εαυτό του για να το πετύχει και μάλιστα με πρωτόγνωρη στην ιστορία του αθλήματος μέθοδο.

To Radio Deejay είχε τη ραδιοφωνική πρωτιά της παρουσίασης

Οι αγώνες, παραδόξως, καταλαμβάνουν σχετικά μικρό χώρο. Άλλωστε, γι’ αυτούς έχει γράψει ήδη η ιστορία. Εδώ πρωταγωνιστεί ο άνθρωπος: ένα ατίθασο παιδί από την ιταλική επαρχία, που μετέτρεψε την παρέα του σε αγωνιστική αυτοκρατορία και δημιούργησε τη δική του Ακαδημία οδηγών και μία από τις μεγάλες ομάδες του πρωταθλήματος.

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Valentino Rossi δεν χαρίζεται ούτε στον εαυτό του. Παραδέχεται λάθη, αδικίες, εγωισμούς και στιγμές που υπήρξε πραγματικός “rompicazzo” (εκνευριστικός μπελάς ή σε πιο ελεύθερη απόδοση σπασ@ρχίδης). Από τον υπερταλαντούχο πιτσιρικά που κανείς δεν έπαιρνε στα σοβαρά μέχρι τον επίμονο βετεράνο που αρνιόταν να αποδεχθεί ότι οι νεότεροι είχαν πλέον το πάνω χέρι.

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Και στο τέλος, η Francesca και οι δύο κόρες του Giulietta και Gabriella. Μια οικογένεια που κάποτε δεν φανταζόταν ότι θα αποκτήσει. Και τέλος μια πικρή αναφορά στην απομάκρυνση του πατέρα του τα τελευταία χρόνια, με στόχο ίσως να τον ξαναφέρει κοντά του.

Γέλασα, έμαθα και επιβεβαίωσα κάτι που ήδη πίστευα: ο Valentino Rossi είναι ένας αυθεντικός, ακομπλεξάριστος τύπος. Ένας άνθρωπος που άλλαξε το MotoGP για πάντα, χωρίς να πάψει να είναι ο εαυτός του”._ΑΤ