Φόρους συνολικού ύψους 116.107,29 ευρώ καλείται να πληρώσει περιπτερού στο Ηράκλειο, μετά την απόρριψη της προσφυγής της για υπόθεση που ξεκίνησε όταν αστυνομικοί εντόπισαν στο σπίτι της 710.000 ευρώ σε μετρητά. Ολόκληρο το ποσό αποτελούνταν από χαρτονομίσματα των 50 ευρώ: συνολικά 14.200 πενηντάευρα.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, τα ευρήματα της κατ’ οίκον έρευνας διαβιβάστηκαν από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου στην Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Ηρακλείου. Ακολούθησε πληροφοριακή έκθεση προς την αρμόδια φορολογική αρχή και έλεγχος για το φορολογικό έτος 2020.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι τα χρήματα μπορούσαν να έχουν συγκεντρωθεί από τις αποταμιεύσεις της ίδιας και του συζύγου της. Οι ελεγκτές εξέτασαν τις τραπεζικές συναλλαγές και τα αποτελέσματα προηγούμενων φορολογικών ελέγχων για την περίοδο 2015–2019, αναγνωρίζοντας ότι 240.879,67 ευρώ προέρχονταν από την επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Για τα υπόλοιπα 469.120,33 ευρώ, ωστόσο, έκριναν ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την προέλευσή τους. Το ποσό επιμερίστηκε μεταξύ των συζύγων και στη γυναίκα αποδόθηκαν 234.560,17 ευρώ ως προσαύξηση περιουσίας.

Κατά την εξέταση της προσφυγής, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών ζήτησε να επανυπολογιστεί η δυνατότητα της οικογένειας να έχει συγκεντρώσει και διατηρήσει αυτές τις αποταμιεύσεις. Για τον σκοπό αυτό συνυπολογίστηκαν τα πραγματικά εισοδήματα, οι οικογενειακές δαπάνες και τα διαθέσιμα τραπεζικά υπόλοιπα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού, στο τέλος του 2019 το πραγματικό διαθέσιμο κεφάλαιο ήταν αρνητικό κατά 234.540,71 ευρώ. Η ελεγκτική αρχή έκρινε ότι οι δαπάνες και τα ζημιογόνα αποτελέσματα διαδοχικών ετών είχαν απορροφήσει τα εισοδήματα, χωρίς να τεκμηριώνεται η δυνατότητα διατήρησης τόσο μεγάλου ποσού εκτός τραπεζικού συστήματος.

Η περιπτερούχος αμφισβήτησε επίσης τη διάρκεια και τη διαδικασία του ελέγχου. Μεταξύ άλλων, προέβαλε ενστάσεις για τη μη σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης και υποστήριξε ότι είχε γίνει εσφαλμένος εξωλογιστικός προσδιορισμός των κερδών της.

Η ΔΕΔ απέρριψε τις αιτιάσεις, κρίνοντας ότι ο έλεγχος ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, ότι δεν αποδείχθηκε υποχρέωση σύνταξης έκθεσης κατάσχεσης ή συγκεκριμένη βλάβη της φορολογουμένης και ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί εξωλογιστικός προσδιορισμός.

Απορρίφθηκε και ο ισχυρισμός περί παραβίασης της αρχής της αναλογικότητας, με τη ΔΕΔ να επισημαίνει ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων ανήκει στα δικαστήρια.

Μετά την απόρριψη της προσφυγής, ο καταλογισμός διαμορφώθηκε σε 77.404,86 ευρώ διαφορά φόρου και 38.702,43 ευρώ πρόσθετο φόρο ανακρίβειας, δηλαδή συνολικά 116.107,29 ευρώ.