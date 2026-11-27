Εντυπωσιακή προσέλευση και τιμητικές βραβεύσεις στην παρουσίαση του Ημερολογίου 2027 του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (I.P.A.)

Σε μια κατάμεστη αίθουσα και παρουσία πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η εκδήλωση του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (International Police Association – I.P.A.) για την επίσημη παρουσίαση του συλλεκτικού ημερολογίου της Ένωσης για το 2027.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας —μεταξύ των οποίων ο υπουργός Θάνος Πλεύρης, η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, καθώς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Βασίλης Μαστρογιάννης— και η αρχαιολόγος Βασιλική Πλιάτσικα, υπογραμμίζοντας με την παρουσία τους τον διαχρονικό κοινωνικό και θεσμικό ρόλο της Ένωσης.

Κορυφαία στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η ιδιαίτερα συγκινητική βράβευση του Κωνσταντίνου Βασιλάκη, εκ των πρωτοπόρων ιδρυτών του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της I.P.A., ως ελάχιστος φόρος τιμής στον άνθρωπο που έθεσε τα θεμέλια και οραματίστηκε την πορεία της Ένωσης στη χώρα μας. Μέσα σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης και θερμού χειροκροτήματος, την τιμητική πλακέτα παρέλαβε η κόρη του.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στη βράβευση του ιδιωτικού ερευνητή Γιώργου Τσούκαλη, ο οποίος τιμήθηκε για την πολυετή, ανεκτίμητη και εθνικής σημασίας δράση του ενάντια στην αρχαιοκαπηλία και υπέρ του επαναπατρισμού ελληνικών πολιτιστικών θησαυρών, καθώς και για τη διαρκή και πολύπλευρη προσφορά του στη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το Ελληνικό Τμήμα της I.P.A. απένειμε τιμητικές διακρίσεις στους διακεκριμένους δημοσιογράφους Βασίλη Λαμπρόπουλο, Σπύρο Λεβιδιώτη, Κώστα Παπαδόπουλο, Θεοδόση Πάνου και Γιώργο Γεραφέντη, για την αντικειμενική τους ενημέρωση και τη διαρκή ανάδειξη του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρευρέθηκαν και στήριξαν την εκδήλωση, ανανεώνοντας τη δέσμευσή της για τη συνέχιση των πολιτιστικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών της δράσεων, με γνώμονα το διαχρονικό της σύνθημα: «Servo per Amikeco» (Υπηρετώ διά της φιλίας).