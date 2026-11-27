Εκτός λειτουργίας τέθηκαν για προληπτικούς λόγους ηλεκτρονικές υπηρεσίες του βρετανικού υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων, έπειτα από περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τη διακοπή επηρεάζονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα και επιδόματα αναπηρίας, ωστόσο οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εργασίας επεσήμανε ότι «συνεργάζεται στενά» με τις ειδικές κυβερνητικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), προκειμένου «να ερευνήσει» το περιστατικό και «να αποκαταστήσει τις διαδικτυακές υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό».

Some DWP services have been taken offline as a precaution following a cyber incident https://t.co/O0CXl8Z27T — Department for Work and Pensions (@DWPgovuk) November 27, 2026

Αυξανόμενες κυβερνοαπειλές και προειδοποιήσεις στη Βρετανία

Το συμβάν, η ακριβής φύση του οποίου δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη, καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι κυβερνοαπειλές και οι βλάβες στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κλίμακα.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε γίνει στόχος κύματος κυβερνοεπιθέσεων, με θύματα, μεταξύ άλλων, την αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover, την εταιρεία Marks & Spencer, το πολυκατάστημα Harrods και την αλυσίδα διανομής Co-op, ενώ τον Αύγουστο στόχος κυβερνοεπίθεσης έγιναν και τρία βρετανικά αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία Manchester Airports Group (MAG).

Παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες οι βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας εξέδωσαν προειδοποίηση προς τις εταιρείες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που παρέχουν εξοπλισμό και όπλα στον ουκρανικό στρατό για τον κίνδυνο ρωσικού σαμποτάζ, συστήνοντάς τους να περιορίσουν την ψηφιακή τους έκθεση, να βελτιώσουν τον εντοπισμό και την αναφορά εχθρικών δραστηριοτήτων, καθώς και να εντοπίσουν και να προστατεύσουν τα κρίσιμα περιουσιακά τους στοιχεία.