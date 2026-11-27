Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω από τη σοβαρή υπόθεση κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, καθώς «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αποτυπώνει το χρονικό της καταγγελίας και τις κινήσεις που ακολούθησαν για την προστασία της ανήλικης.

Η καταγγελία στο SOS 1056 και η κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως γνωστοποιεί ο οργανισμός, η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε όταν η ίδια η 15χρονη απευθύνθηκε στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, καταγγέλλοντας την κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση που βίωνε.

Στην ανακοίνωσή του, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στέκεται ιδιαίτερα στον ρόλο των αστυνομικών αρχών, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση αντίδραση και η αποτελεσματική διαχείριση από τον Αστυνομικό Διευθυντή και τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων υπήρξαν καθοριστικές για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

«Σε συνέχεια των δημοσιευμάτων αναφορικά με την υπόθεση της 15χρονης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει για τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, με στόχο την υποστήριξη και την προστασία του παιδιού.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το συγκεκριμένο παιδί και η οικογένειά του είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν την Εθνική Γραμμή SOS1056, καθώς είχαν αποσταλεί δύο αναφορές στις αρμόδιες Αρχές, το 2020 και το 2024.

Οι ενέργειες του Οργανισμού στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2026

21 Νοεμβρίου 2026

Η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 δέχθηκε κλήση, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι ανήλικη 15 ετών υφίσταται σωματική κακοποίηση από τους γονείς της, καθώς και ότι εξαναγκάζεται σε σεξουαλική εκμετάλλευση. Δίπλα στον καλούντα βρισκόταν και η ίδια η 15χρονη.

Κοινωνικός Λειτουργός της Γραμμής SOS1056 ζήτησε και μίλησε απευθείας με το κορίτσι. Αρχικά, του παρασχέθηκε ψυχολογική υποστήριξη και αποφόρτιση, ενώ ενημερώθηκε αναλυτικά για τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες Αρχές. Η 15χρονη αποφάσισε να προχωρήσει στην καταγγελία.

22 Νοεμβρίου 2026

Ο καλών και η 15χρονη επικοινώνησαν εκ νέου με την Εθνική Γραμμή SOS1056, ενημερώνοντας ότι βρίσκονταν στο Αστυνομικό Τμήμα. Ωστόσο, το κορίτσι δίσταζε να προχωρήσει, εκφράζοντας έντονο φόβο.

Έπειτα από επανειλημμένες επικοινωνίες με Κοινωνικό Λειτουργό της Γραμμής, κατά τις οποίες το παιδί υποστηρίχθηκε και αποφορτίστηκε, κατανόησε ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όσα του συνέβησαν και ότι η διαχείριση της υπόθεσης θα αναληφθεί από τις αρμόδιες Αρχές.

Τελικά, αποφάσισε να εισέλθει στο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδευόμενη από Ψυχολόγο του Οργανισμού.

Παράλληλα, στελέχη της Εθνικής Γραμμής SOS1056 είχαν ήδη επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Διευθυντή, ο οποίος ενημερώθηκε αναλυτικά για το περιστατικό, τις εξελίξεις και τη δυσκολία του παιδιού να μιλήσει στις Αρχές.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής όρισε ως αρμόδιο τον Διοικητή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ο οποίος είχε ήδη ενημερωθεί για την υπόθεση και ανέμενε την άφιξή της.

Η Ψυχολόγος του Οργανισμού παρέμεινε δίπλα στο παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, διασφαλίζοντας την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη, την κατάλληλη πλαισίωση και, κυρίως, την αίσθηση ασφάλειας που είχε ανάγκη.

Εξαιρετικά φροντιστική και υποστηρικτική ήταν η στάση τόσο του Διοικητή Ασφάλειας όσο και όλων των αστυνομικών που συμμετείχαν στη διαδικασία.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η 15χρονη απομακρύνθηκε από το περιβάλλον της και στελέχη του Οργανισμού παραμένουν δίπλα της, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη.»

Οι δύο προηγούμενες αναφορές και η στήριξη της ανήλικης

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η επισήμανση του οργανισμού πως το συγκεκριμένο παιδί είχε απασχολήσει και στο παρελθόν, καθώς είχαν προηγηθεί ακόμη δύο αναφορές, μία το 2020 και μία το 2024.

Το 2020: Είχε διαβιβαστεί αναφορά στις αρμόδιες Αρχές σχετικά με την κακοποίηση της ανήλικης, η οποία τότε ήταν μόλις 9 ετών.

Το 2024: Ακολούθησε νέα ενημέρωση των Αρχών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση του παιδιού, σε ηλικία 13 ετών.

Πλέον, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» βρίσκεται στο πλευρό της 15χρονης, παρέχοντάς της την αναγκαία υποστήριξη.

Την Κυριακή οι απολογίες των επτά συλληφθέντων

Σύμφωνα με το agriniopress, οι συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή 29 Νοεμβρίου, και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κανένας δικηγόρος δεν επιθυμεί να αναλάβει την υπεράσπιση της μητέρας του κοριτσιού.

Οι καταθέσεις της 15χρονης

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη εμπιστεύθηκε όσα βίωνε σε έναν άνδρα με τον οποίο κατοικούν στην ίδια κοινότητα, ο οποίος και την έπεισε να απευθυνθούν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου. Εκεί το κορίτσι κατήγγειλε στους αστυνομικούς τα περιστατικά και περιέγραψε αναλυτικά όσα υπέστη παρουσία παιδοψυχολόγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

Οι γονείς της ανήλικης, οι οποίοι είχαν συλληφθεί και προ ημερών για υπόθεση ναρκωτικών, φέρονται να μεσολαβούσαν για την εξεύρεση «πελατών», οι οποίοι κατέβαλλαν μόλις 10 με 15 ευρώ για να προβούν σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος του παιδιού.

Η 15χρονη ανέφερε ότι, όσο μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη της λόγω της μικρής της ηλικίας, η κακοποίηση ξεκίνησε από τα 8 της χρόνια, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να είναι ακόμη περισσότεροι.

Τα ευρήματα της έρευνας και η προστασία της ανήλικης

Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα της αστυνομικής έρευνας, δε φαίνεται να έχει τελεστεί σεξουαλική πράξη με διείσδυση, στοιχείο που δεν μειώνει τη βαρύτητα των καταγγελλόμενων πράξεων.

Οι αρχές εκτιμούν πως οι εμπλεκόμενοι ενδέχεται να είναι περισσότεροι, καθώς το κορίτσι, λόγω του νεαρού της ηλικίας του, πιθανόν να μην ανακαλεί στη μνήμη του όλα τα πρόσωπα.

Οι συλλήψεις των δέκα ατόμων έγιναν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ενώ όλοι οι συλληφθέντες αρνούνται τις κατηγορίες που τους βαραίνουν.

Παράλληλα, η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου θα παραμείνει έως ότου οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν για την προστασία της και τη μετέπειτα φροντίδα της.

Το ζευγάρι να σημειωθεί ότι είχε συλληφθεί προ ημερών για υπόθεση ναρκωτικών.