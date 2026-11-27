Χάκερ παραβίασαν την ψηφιακή πλατφόρμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ με την ονομασία Cloud One, θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο μεγάλο όγκο ευαίσθητων τακτικών δεδομένων και πληροφοριών προσωπικού, όπως μετέδωσε την Παρασκευή (27/11) το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές με γνώση της υπόθεσης, η κυβερνοεπίθεση εντοπίστηκε τον τελευταίο μήνα κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της πλατφόρμας. Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση ούτε αν οι εισβολείς απέκτησαν πρόσβαση σε δεδομένα.

Σε δήλωσή της στο Reuters, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ ανέφερε ότι δεν σχολιάζει «τη στάση ασφαλείας, τις ευπάθειες ή την επιχειρησιακή κατάσταση» των δικτύων και των συστημάτων της.

Τι είναι το Cloud One – Τα προηγούμενα περιστατικά στο αμερικανικό Πεντάγωνο

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ έθεσε σε λειτουργία το Cloud One το 2017, με στόχο την αποθήκευση δεδομένων και την παροχή υπολογιστικής υποδομής για εφαρμογές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συντήρηση αεροσκαφών, τη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και τα αρχεία προσωπικού.

Η πλατφόρμα συγκεντρώνει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους από τις εταιρείες Amazon.com Inc., Microsoft Corp., Google και Oracle Corp.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν περιστατικά κυβερνοασφάλειας που αφορούσαν λογισμικό υπολογιστικού cloud. Το 2023, ένας διακομιστής Microsoft Azure με εσφαλμένες ρυθμίσεις ασφαλείας αποκάλυψε τουλάχιστον ένα terabyte στρατιωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν προσωπικά στοιχεία και συνομιλίες μεταξύ αξιωματούχων.