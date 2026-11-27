Σε τροχιά ύφεσης εισέρχεται επισήμως η οικονομία της Γαλλίας, όπως προκύπτει από τα αναθεωρημένα μακροοικονομικά δεδομένα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee).

Η καταγραφή αρνητικών ρυθμών μεταβολής για δύο διαδοχικά τρίμηνα επιβεβαιώνει την επιβράδυνση της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης, εντείνοντας παράλληλα τις δημοσιονομικές πιέσεις για το Παρίσι, καθώς το έλλειμμα παίρνει εκ νέου την ανιούσα.

Διπλή συρρίκνωση του ΑΕΠ και άλμα του ελλείμματος

Αναλυτικότερα, τα επικαιροποιημένα στοιχεία της στατιστικής αρχής δείχνουν ότι το γαλλικό ΑΕΠ υποχώρησε κατά 0,2% το τρίτο τρίμηνο του 2026, έπειτα από μια οριακή συρρίκνωση που είχε προηγηθεί το δεύτερο τρίμηνο του έτους, πληρώντας έτσι τον ορισμό της τεχνικής ύφεσης.

Η κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας αποτυπώθηκε άμεσα και στα δημόσια οικονομικά, με το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας να διευρύνεται στο 5,6% του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο, έναντι 5,3% που είχε διαμορφωθεί το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Υστέρηση εσόδων και «φούσκωμα» των κρατικών δαπανών

Η επιδείνωση της δημοσιονομικής εικόνας αποδίδεται στην έντονη ανισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων του γαλλικού κράτους.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, τα δημόσια έσοδα ενισχύθηκαν μόλις κατά 1 δισεκατομμύριο ευρώ, καταγράφοντας αισθητή επιβράδυνση σε σχέση με την αύξηση κατά 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ που είχε σημειωθεί το δεύτερο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στις χαμηλότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και στα μειωμένα έσοδα από τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, οι κρατικές δαπάνες διογκώθηκαν κατά 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβαρυνόμενες τόσο από την άνοδο των κοινωνικών παροχών όσο και από το αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του γαλλικού δημόσιου χρέους.