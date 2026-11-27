Την αρνητική πρωτιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέχει η Ελλάδα σε τρεις κρίσιμους δείκτες που αφορούν τη στέγαση: την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών, τις ληξιπρόθεσμες στεγαστικές οφειλές και την αδυναμία επαρκούς θέρμανσης.

Όπως προκύπτει από τα νεότερα στοιχεία της έκθεσης «Housing in Europe – 2026» της Eurostat, την ίδια ώρα το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στη χώρα υποχωρεί κάτω από το 70%, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά πίεση που δέχονται οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί και την τεράστια απόσταση που χωρίζει την ελληνική πραγματικότητα από τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Σχεδόν το ένα τρίτο του εισοδήματος πηγαίνει στη στέγη

Η στέγαση εξελίσσεται στον μεγαλύτερο «βραχνά» για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς απορροφά κατά μέσο όρο σχεδόν το 35% του διαθέσιμου εισοδήματός τους, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος περιορίζεται στο 19%.

Η αναλογία αυτή φέρνει τη χώρα μας στην κορυφή των 27 κρατών-μελών, ξεπερνώντας ακόμη και χώρες με πολύ υψηλότερους μισθούς και ακριβότερες αγορές ακινήτων.

Η οικονομική δυσπραγία αντανακλάται άμεσα και στις πληρωμές: το 42% του πληθυσμού ζει σε νοικοκυριά που καθυστέρησαν να εξοφλήσουν στεγαστικά δάνεια, ενοίκια ή λογαριασμούς κοινής ωφέλειας, όταν στην υπόλοιπη Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά το 9%.

Αλλάζει ο χάρτης της ιδιοκατοίκησης

Παράλληλα, τα δεδομένα της Eurostat δείχνουν ότι η Ελλάδα χάνει σταδιακά το παραδοσιακό της πλεονέκτημα στην ιδιόκτητη κατοικία, υποχωρώντας στο 69,4% και πλησιάζοντας πλέον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 68,5%.

Στο σύνολο της Ένωσης, οι διαφορές από χώρα σε χώρα παραμένουν μεγάλες, με τη Σλοβακία να διατηρεί την υψηλότερη ιδιοκατοίκηση στο 93,5% και τη Γερμανία να αποτελεί την εξαίρεση, καθώς οι ενοικιαστές (52,8%) υπερτερούν των ιδιοκτητών (47,2%).