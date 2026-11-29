Οδηγίες για την είσοδο σε κατοικίες και τεμένη, την ενδυμασία και την επικοινωνία με μουσουλμάνους περιλαμβάνει εγχειρίδιο της βρετανικής αστυνομίας.

Ο οδηγός εκδόθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας (NPCC) και καλύπτει 23 θρησκείες και πεποιθήσεις, με στόχο την πρακτική υποστήριξη των αστυνομικών στις επαφές τους με διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι συστάσεις για την επικοινωνία μεταξύ ατόμων διαφορετικού φύλου και την προσαρμογή της συμπεριφοράς των αστυνομικών σε θρησκευτικές και πολιτισμικές παραδόσεις.

Τι αναφέρει ο οδηγός για την ενδυμασία και την επικοινωνία

Στην ενότητα για το Ισλάμ συνιστάται στους αστυνομικούς να ντύνονται σεμνά όταν εισέρχονται σε μουσουλμανικές κατοικίες και τεμένη. Παράλληλα, αναφέρεται ότι «θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πολιτισμικοί παράγοντες κατά την αλληλεπίδραση με άτομα του αντίθετου φύλου».

Η σύσταση αφορά τόσο τη σωματική επαφή όσο και τη λεκτική επικοινωνία. Το εγχειρίδιο προσθέτει ότι «σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα άτομο του ίδιου φύλου θα ήταν καταλληλότερο για να επικοινωνήσει με έναν μουσουλμάνο».

Περιλαμβάνονται επίσης συστάσεις για την αποφυγή εισόδου σε χώρους κατοικιών και τεμενών που προορίζονται αποκλειστικά για άτομα συγκεκριμένου φύλου, καθώς και για την αποφυγή χρήσης αστυνομικών σκύλων στο πλαίσιο των σχετικών πολιτισμικών υποδείξεων.

Η κριτική των Συντηρητικών

Ο αρμόδιος για θέματα Εσωτερικών των Συντηρητικών, Κρις Φιλπ, υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες οδηγίες υπονομεύουν την ίση μεταχείριση των πολιτών από την αστυνομία.

«Η αστυνομία πρέπει να αντιμετωπίζει όλους με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους ή το χρώμα του δέρματός τους, και οποιοδήποτε έγγραφο υποδεικνύει στους αστυνομικούς να πράξουν διαφορετικά είναι προφανώς λανθασμένο», δήλωσε στην Daily Telegraph.

Τι απαντά το NPCC

Το Εθνικό Συμβούλιο Αρχηγών Αστυνομίας υπερασπίστηκε το εγχειρίδιο, επισημαίνοντας ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία για όλες τις θρησκευτικές ομάδες που περιλαμβάνονται σε αυτό.

Σύμφωνα με το NPCC, οι επιμέρους ενότητες καλύπτουν σε γενικές γραμμές τους ίδιους τομείς για τις 23 θρησκείες και πεποιθήσεις που παρουσιάζονται στον οδηγό.