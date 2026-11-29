Λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του, ένα αερόστατο γεμάτο πυροτεχνήματα εξερράγη πάνω από συγκεντρωμένους θεατές στη Μιανμάρ, αναγκάζοντάς τους να τρέξουν για να καλυφθούν από τα φλεγόμενα υλικά που έπεφταν προς το έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού φεστιβάλ Tazaungdaing στην Ταουνγκί, πρωτεύουσα της πολιτείας Σαν, στην ανατολική Μιανμάρ. Σύμφωνα με τη βρετανική Sun, που δημοσίευσε το βίντεο στις 26 Νοεμβρίου, συνέβη την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου.

Τα πυροτεχνήματα ενεργοποιήθηκαν πριν ανέβει το αερόστατο

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η κατασκευή ανυψώνεται στον νυχτερινό ουρανό, όταν αρχίζουν διαδοχικές εκρήξεις. Τα πυροτεχνήματα ενεργοποιήθηκαν πρόωρα, προτού το αερόστατο αποκτήσει ασφαλή απόσταση από το πλήθος.

Φλεγόμενα θραύσματα και πυροτεχνήματα κατευθύνονται προς τους θεατές, οι οποίοι απομακρύνονται βιαστικά, αναζητώντας κάλυψη. Σύμφωνα με τη Sun, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί από το συγκεκριμένο περιστατικό.

Οι τραυματισμοί που καταγράφηκαν στις 23 Νοεμβρίου

Κατά τη διάρκεια του ίδιου φεστιβάλ, τη βραδιά της 23ης Νοεμβρίου, καταγράφηκαν 16 τραυματισμοί από πυροτεχνήματα, ενώ συνολικά 117 άνθρωποι χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούσαν αναπνευστικά προβλήματα και λιποθυμικά επεισόδια λόγω του συνωστισμού. Αναφέρθηκαν επίσης τραυματισμοί από συμπλοκές. Δεν έχει επιβεβαιωθεί σύνδεση αυτού του απολογισμού με το αερόστατο που εμφανίζεται στο βίντεο.

Μια γιορτή με γιγαντιαία χειροποίητα αερόστατα

Το Tazaungdaing, γνωστό ως Φεστιβάλ των Φώτων, είναι μία από τις σημαντικότερες παραδοσιακές βουδιστικές γιορτές της Μιανμάρ και σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου των βροχών. Η φετινή διοργάνωση στην Ταουνγκί πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως τις 25 Νοεμβρίου, προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες.

Κεντρική θέση στις εκδηλώσεις έχουν οι διαγωνισμοί χειροποίητων αερόστατων. Την ημέρα απελευθερώνονται κατασκευές που συχνά αναπαριστούν ζώα, ενώ τη νύχτα στον ουρανό ανεβαίνουν μεγάλα αερόστατα με φωτιστικά στοιχεία και πυροτεχνήματα.

Φέτος είχαν προγραμματιστεί 112 νυχτερινές απογειώσεις, με 71 αερόστατα να μεταφέρουν πυροτεχνήματα. Η ασφάλεια της παράδοσης έχει απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές και τους διοργανωτές, καθώς ανάλογα ατυχήματα στο παρελθόν έχουν προκαλέσει ακόμη και θανάτους.