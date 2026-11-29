Το Ιράν προέτρεψε το Ιράκ να μην επιτρέψει σε άλλες χώρες να παρεμβαίνουν στις υποθέσεις των δύο γειτονικών κρατών, μετά από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία το Ιράκ έκλεισε συνοριακά περάσματα με τη γειτονική της χώρα, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν πρέπει να επιτραπεί σε ξένους να επηρεάσουν αρνητικά την οικονομική συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ιράκ», δήλωσε ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ προς τον Ιρακινό ομόλογό Κασίμ αλ Αμπούντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ο Ιρανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «ένα ανεξάρτητο, ισχυρό και ανεπτυγμένο Ιράκ μπορεί να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες της νέας τάξης ασφαλείας στην περιοχή», σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων έλαβε χώρα στον απόηχο αναφορών ότι το Ιράκ έκλεισε συνοριακά περάσματα, στο πλαίσιο προσπαθειών των ΗΠΑ να διευρύνουν τον ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, περιορίζοντας παράλληλα το ιρανικό χερσαίο εμπόριο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ζήτησε από το Ιράκ να κλείσει όλα τα συνοριακά περάσματα με το Ιράν, πλην δύο εξ αυτών, στο πλαίσιο της πολιτικής της Ουάσιγκτον για την άσκηση αυξημένης οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο Ιρακινός υπουργός Εξωτερικών, Φουάντ Χουσεΐν.