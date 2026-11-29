Υπάρχουν εγκλήματα που παραβιάζουν τον νόμο — και υπάρχουν εγκλήματα που συντρίβουν τα ίδια τα θεμέλια της ανθρώπινης υπόστασης.

Η υπόθεση που ερευνούν οι αστυνομικές αρχές του Αγρινίου, με φερόμενο θύμα ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι, προκαλεί αποτροπιασμό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniopress.gr, στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται ένα ζευγάρι από την ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, το οποίο φέρεται να εκμεταλλευόταν σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ενδεχόμενη εμπλοκή περισσότερων από δέκα ατόμων.

Εάν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν, δεν θα βρισκόμαστε απλώς απέναντι σε μια υπόθεση εγκληματικής εκμετάλλευσης ανηλίκου — αλλά απέναντι στην απόλυτη προδοσία της γονεϊκής ιδιότητας.

Εκείνοι που όφειλαν να αποτελούν το καταφύγιο ενός παιδιού φέρονται να μετέτρεψαν την ευαλωτότητά του σε αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Και απέναντι σε τέτοιες υποθέσεις, η πένα δεν μπορεί να παραμένει ουδέτερη ως προς την προστασία του παιδιού — ο δημόσιος λόγος δεν μπορεί να εξαντλείται σε ανέξοδες διαπιστώσεις — η κοινωνική συνείδηση δεν μπορεί να υποχωρεί μπροστά στην αδιαφορία.

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΙΔΑ — ΟΤΑΝ Η ΓΟΝΕΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ — ΟΤΑΝ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ — ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΥΦΗΜΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΩΡΑΪΣΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ.

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΗΘΙΚΗΣ

Η γονεϊκότητα δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας — δεν είναι εξουσία επί του σώματος, της προσωπικότητας και της ελευθερίας ενός παιδιού. Είναι ευθύνη — υποχρέωση — καθήκον προστασίας.

Η βιολογική δυνατότητα να αποκτήσει κάποιος παιδί δεν συνεπάγεται αυτομάτως την ηθική ικανότητα να το αναθρέψει.

Και η συγγένεια δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι στον νόμο, όταν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.

Η οικογένεια δεν είναι υπεράνω της Δικαιοσύνης — η ιδιωτικότητα του οικογενειακού χώρου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την απόκρυψη εγκληματικών συμπεριφορών — η γονεϊκή ιδιότητα δεν αποτελεί διαβατήριο ατιμωρησίας.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ — Η ΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΛΙΑ — ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΔΕΝ ΕΞΑΓΝΙΖΕΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ.

ΧΩΡΙΣ ΖΗΤΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΟΡΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες για την εμπλοκή περισσότερων από δέκα ατόμων, η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο εφιαλτικές διαστάσεις.

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων δεν αφορά αποκλειστικά εκείνους που οργανώνουν ή διευκολύνουν την εγκληματική δραστηριότητα — αφορά και εκείνους που συνειδητά συμμετέχουν σε αυτήν.

Η ευθύνη δεν εξαντλείται στον διακινητή. Εκτείνεται σε κάθε πρόσωπο του οποίου η εγκληματική συμμετοχή αποδεικνύεται.

Κανένα κοινωνικό αξίωμα — καμία οικονομική επιφάνεια — καμία επαγγελματική ιδιότητα — καμία προσωπική διασύνδεση δεν δικαιολογούν προνομιακή μεταχείριση.

Η κοινωνική υπόληψη δεν διαγράφει την εγκληματική πράξη — η οικονομική ισχύς δεν καταργεί την ποινική ευθύνη — η δημόσια εικόνα δεν υποκαθιστά την ηθική υπόσταση.

Ο ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ — Η ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ — ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΔΕΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΤΥΦΛΩΣΗΣ

Κάθε φορά που αποκαλύπτεται μια υπόθεση κακοποίησης ανηλίκου, η κοινωνία συγκλονίζεται. Ακολουθούν δηλώσεις αποτροπιασμού — τηλεοπτικές συζητήσεις — αναρτήσεις αγανάκτησης — διακηρύξεις περί προστασίας της παιδικής ηλικίας.

Ύστερα, η επικαιρότητα αλλάζει. Τα θύματα, όμως, παραμένουν αντιμέτωπα με τις συνέπειες της κακοποίησης.

Η κοινωνική ευαισθησία δεν αποδεικνύεται με την ένταση της αγανάκτησης μετά την αποκάλυψη ενός εγκλήματος — αποδεικνύεται με την εγρήγορση πριν από αυτό, με την αναγνώριση των ενδείξεων κακοποίησης και με την έγκαιρη κινητοποίηση των αρμόδιων μηχανισμών.

Χωρίς να προδικάζουμε τι γνώριζε οποιοσδήποτε στη συγκεκριμένη υπόθεση, οφείλουμε να θέσουμε το ευρύτερο ερώτημα:

Πόσο αποτελεσματικά προστατεύουμε τα παιδιά που κινδυνεύουν μέσα στο ίδιο τους το σπίτι;

Πόση αξία έχουν οι διακηρύξεις μας περί ανθρωπισμού, όταν δεν συνοδεύονται από πράξεις προστασίας;

Η ΣΙΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ— Η ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ — ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΛΛΟΘΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΑ.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ — ΟΧΙ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ

Η προστασία των ανηλίκων δεν μπορεί να εξαντλείται στην αστυνομική επέμβαση μετά την τέλεση ενός εγκλήματος.

Απαιτεί στελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες — αποτελεσματικούς μηχανισμούς πρόληψης — εκπαιδευμένους επαγγελματίες — ουσιαστική συνεργασία μεταξύ σχολείων, εισαγγελικών αρχών και δομών παιδικής προστασίας.

Στην υπόθεση του Αγρινίου, η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η ασφάλεια της δεκαπεντάχρονης — η προστασία της ταυτότητάς της — η μακροχρόνια ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξή της.

Το παιδί δεν πρέπει να μετατραπεί σε θέαμα της δημοσιογραφικής επικαιρότητας — ούτε σε αντικείμενο δημόσιας περιέργειας.

Δεν αρκεί να τιμωρηθούν όσοι αποδειχθεί ότι ευθύνονται. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το ίδιο το παιδί θα μπορέσει να ξαναχτίσει τη ζωή του με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και πραγματική υποστήριξη.

Η παιδική ηλικία δεν αποκαθίσταται με μια δικαστική απόφαση — η ανθρώπινη πληγή δεν επουλώνεται με ένα πρωτοσέλιδο — η κοινωνική ευθύνη δεν τελειώνει με την επιβολή μιας ποινής.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ — ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΜΙΑΣ ΕΥΝΟΜΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

ΚΑΜΙΑ ΑΣΥΛΙΑ — ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ — ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ!

Η Δικαιοσύνη οφείλει να διερευνήσει εξαντλητικά την υπόθεση, με σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας και χωρίς καμία έκπτωση στην αναζήτηση της αλήθειας.

Εφόσον στοιχειοθετηθούν ποινικές ευθύνες, ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί με όλη την προβλεπόμενη αυστηρότητά του.

Χωρίς εξαιρέσεις — χωρίς προνομιακές μεταχειρίσεις — χωρίς κοινωνικές διακρίσεις.

Η καταδίκη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας, πολιτικής τοποθέτησης ή προσωπικής ηθικής.

Είναι το ελάχιστο όριο που διαχωρίζει μια κοινωνία δικαίου από την αυθαιρεσία.

Δεν ζητώ εκδίκηση — απαιτώ Δικαιοσύνη.

Δεν ζητώ δημόσιο διασυρμό — απαιτώ πλήρη διερεύνηση και απόδοση κάθε αποδεδειγμένης ευθύνης.

Δεν ζητώ επικοινωνιακές επιδείξεις ευαισθησίας — απαιτώ ουσιαστική προστασία των ανυπεράσπιστων.

Η ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΣΥΛΙΑ — Η ΓΟΝΕΪΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ — ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ!

Η ΠΕΝΑ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ

Ο δημόσιος λόγος δεν αποκτά αξία όταν κολακεύει τους ισχυρούς — αποκτά αξία όταν υπερασπίζεται εκείνους που δεν διαθέτουν τη δύναμη να υπερασπιστούν τον εαυτό τους.

Δεν αντιλαμβάνομαι την αρθρογραφία ως μηχανισμό προσωπικής προβολής — αλλά ως πράξη κοινωνικής ευθύνης.

Απέναντι στην εκμετάλλευση, στην κακοποίηση και στην καταπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η θέση μου είναι αδιαπραγμάτευτη.

Στο πλευρό του παιδιού — του ανυπεράσπιστου — του ευάλωτου — εκείνου που δεν διαθέτει εξουσία, χρήματα ή δημόσιο βήμα για να ακουστεί.

Διότι η υπεράσπιση των αδυνάμων δεν αποτελεί χειρονομία μεγαλοψυχίας. Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση κάθε ανθρώπου που διεκδικεί για τον εαυτό του την ιδιότητα του πολιτισμένου.

Η ΠΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΛΙΒΑΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ — Ο ΛΟΓΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΩΡΑΪΖΕΙ ΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ — ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΗΣΗ ΠΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΣ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ.

ΟΤΑΝ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ο πολιτισμός μιας κοινωνίας δεν μετριέται από τα μνημεία της — την οικονομική της ανάπτυξη — τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της περί ανθρωπισμού.

Μετριέται από την ασφάλεια που προσφέρει στους πιο ανυπεράσπιστους ανθρώπους της.

Και εάν τελικά αποδειχθεί ότι ένα δεκαπεντάχρονο κορίτσι υπήρξε θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από τους ίδιους τους γονείς του, τότε θα βρισκόμαστε απέναντι σε μια από τις πιο αποτρόπαιες μορφές προδοσίας της ανθρώπινης εμπιστοσύνης.

Διότι ένα παιδί δικαιούται να μεγαλώνει χωρίς φόβο — να ονειρεύεται χωρίς απειλές — να εμπιστεύεται χωρίς να προδίδεται.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΙΜΗ — ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ — ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ.

ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΦΕΡΑΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ — ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΑΠΛΩΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ Η ΙΔΙΑ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ.

ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΟΤΙ ΕΜΠΟΡΕΥΤΗΚΑΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΘΩΟΤΗΤΑ, Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ — ΚΑΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ —ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.