Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες το πρωί του Σαββάτου (28/11/2026). Κάτοικοι της πριοχής βγήκαν έντρομοι στους δρόμους από σπίτια και καταστήματα. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός εκδηλώθηκε στις 09:30 τοπική ώρα στα ανοιχτά των ακτών της νότιας Καλιφόρνιας, περίπου έξι χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά του Μανχάταν Μπιτς.

Δραματική ματαίωση προσγείωσης στο αεροδρόμιο LAX

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο διεθνές αεροδρόμιο του Λος Άντζελες (LAX), σε μια κρίσιμη στιγμή για την πτήση Delta 1972 που βρισκόταν στην τελική φάση προσέγγισης. Αντιλαμβανόμενος αμέσως το φαινόμενο, ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας έδωσε με αξιοσημείωτη ψυχραιμία την εντολή «go around», ζητώντας από το πλήρωμα να ακυρώσει την προσγείωση εξαιτίας του σεισμού.

Οι πιλότοι αντέδρασαν ακαριαία, ανεβάζοντας ξανά το αεροσκάφος σε ασφαλές ύψος. Το στιγμιότυπο καταγράφηκε και από τις κάμερες του αεροδρομίου, όπου φαίνεται το αεροπλάνο να απομακρύνεται από τον διάδρομο την ώρα που τα πλάνα τρέμουν έντονα από το χτύπημα του Εγκέλαδου.

«Κόκκινα» κτήρια και ζημιές σε υποδομές

Παρότι δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρούς τραυματισμούς από την κύρια δόνηση, το αποτύπωμα του σεισμού στις υλικές υποδομές είναι εμφανές. Στους τερματικούς σταθμούς του LAX έσπασαν τζάμια και αποκολλήθηκαν τμήματα ψευδοροφών, με τα συνεργεία να σπεύδουν για τον καθαρισμό των χώρων.

Παράλληλα, στην ευρύτερη αστική ζώνη καταγράφηκαν ρωγμές σε τοιχοποιίες και σπασμένες τζαμαρίες. Στο Μανχάταν Μπιτς, αρκετά κτήρια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα» ή «κίτρινα» κατά τους πρώτους ελέγχους, με αποτέλεσμα να απαγορευτεί η είσοδος στους ενοίκους τους. Τα κλιμάκια των μηχανικών συνεχίζουν τις αυτοψίες, καθώς ο ακριβής αριθμός των πληγέντων ακινήτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Πάνω από 100 μετασεισμοί – Σε επιφυλακή οι ειδικοί

Η σεισμική δραστηριότητα παραμένει ιδιαίτερα έντονη. Από τη στιγμή του κύριου σεισμού έως και το πρωί της Κυριακής είχαν καταγραφεί περισσότεροι από 100 μετασεισμοί, εκ των οποίων οι δύο ξεπέρασαν τα 4 Ρίχτερ — με τον ισχυρότερο να φτάνει τα 4,5 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη και καλούν τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα για νέες δονήσεις τις επόμενες ημέρες.

Στιγμές πανικού σε βίντεο

Δεκάδες βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της δόνησης στην καθημερινότητα της πόλης:

Σε μπαρ της περιοχής του Μανχάταν Μπιτς, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε ολόκληρη την κάβα να γκρεμίζεται στο πάτωμα μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ ο φωτισμός τρεμόπαιζε επίμονα.

Σε σούπερ μάρκετ, τα ράφια άδειασαν από προϊόντα, με τους πελάτες να τρέχουν προς τις εξόδους και τους εργαζομένους να προσπαθούν να διαχειριστούν την κατάσταση.