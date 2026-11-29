Ο στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης στη σύγκρουση με τους Χούθι, ανακοίνωσε σήμερα πως κατέρριψε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από τους φιλο-ιρανούς αντάρτες εναντίον του Ριάντ.

«Η αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι εναντίον του Ριάντ», της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος Τύπου του συνασπισμού, Τούρκι αλ Μάλικι.

🚨 SAUDI ARABIA INTERCEPTS HOUTHI MISSILE HEADING TOWARD RIYADH Saudi Arabia says its forces intercepted and downed a Houthi missile heading toward the kingdom’s capital, Riyadh. “Air defences intercepted and destroyed a cruise missile launched by the Houthi terrorist militia towards the Riyadh region,” coalition spokesman Turki Al-Malki confirmed. — Mossadil Commentary (@MOSSADil) November 29, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε αναφέρει πως ο συνασπισμός διεξήγαγε επιχειρήσεις αντιποίνων εναντίον θέσεων τις οποίες χρησιμοποιούν οι Χούθι της Υεμένης για να εξαπολύουν επιθέσεις και να διαταράσσουν τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Ανέφερε επίσης την καταστροφή άλλων δύο βαλλιστικών πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι προς το ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί εξαιτίας της πτώσης συντριμμιών.