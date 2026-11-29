Οι πωλήσεις λιανικής στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 5,8% τη φετινή Black Friday σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της Mastercard SpendingPulse. Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,4% και εκείνες στα φυσικά καταστήματα κατά 3,8%. Τα στοιχεία καλύπτουν όλους τους τρόπους πληρωμής, εξαιρούν τις αγορές βενζίνης και αυτοκινήτων.

Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών και λογισμικού αυξήθηκαν κατά 7,9% σε σχέση με την περυσινή Black Friday, ενώ στα ενδύματα η αύξηση ήταν 4,4% και στα κοσμήματα 4,6%. Οι καταναλωτές αναζήτησαν προσφορές σε φορητούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και βιντεοπαιχνίδια, την ώρα που οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων και των τροφίμων πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας είχε ενισχυθεί ήδη πριν από τη Black Friday, την εβδομάδα που κυκλοφόρησε το βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto VI. Σύμφωνα με τη Rockstar Games, το βιντεοπαιχνίδι κατέγραψε παγκόσμιες πωλήσεις λιανικής ύψους 3,79 δισεκ. δολαρίων την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι καταναλωτές συγκρίνουν περισσότερο τις τιμές και αξιοποιούν τις εκπτώσεις και για αγορές ειδών πρώτης ανάγκης. Οι αλυσίδες λιανικής, από την πλευρά τους, διεύρυναν τις επιλογές για δώρα χαμηλού κόστους και μείωσαν τις τιμές σε χιλιάδες προϊόντα. Η επικεφαλής οικονομολόγος του Mastercard Economics Institute, Μισέλ Μέγιερ, εκτιμά ότι η ζήτηση για προϊόντα τεχνολογίας θα παραμείνει ισχυρή κατά την εορταστική περίοδο.