Η οικογένεια της Ιλένιας Ουίλιαμς καλείται να διαχειριστεί ακόμη μια απώλεια, αφού έφυγε από τη ζωή ο παππούς της, όπως αποκάλυψε η αδελφή της, Μάρθα Ουίλιαμς, μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok. Όπως ανέφερε, πέθανε πριν από δύο εβδομάδες, στον ύπνο του, πλήρης ημερών και έχοντας στο πλευρό του τους δικούς του ανθρώπους.

Ωστόσο, η Μάρθα δεν θέλησε απλώς να γνωστοποιήσει τη δυσάρεστη είδηση, αλλά αξιοποίησε αυτή τη στιγμή για να αναδείξει ένα ζήτημα που, όπως τόνισε, δεν συζητείται όσο θα έπρεπε: τη φροντίδα των ηλικιωμένων ανθρώπων που βρίσκονται σε ευάλωτη θέση και συχνά δεν έχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Αυτή η νέα απώλεια έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα της Ιλένιας, του αγαπημένου τραγουδιστή Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2022.

Η αποκάλυψη της Μάρθας Ουίλιαμς και η απόφαση αντί στεφάνων

Στο βίντεό της, η Μάρθα Ουίλιαμς εξήγησε ότι χρειάστηκε χρόνο για να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να τιμήσει τη μνήμη του παππού της, καταλήγοντας στην ιδέα να κατευθύνει το κοινό προς οργανισμούς και δομές που προσφέρουν φροντίδα σε ηλικιωμένους.

«Κάνω αυτό το βίντεο με έναν σκοπό. Ο παππούς “έφυγε” πριν από δύο εβδομάδες στον ύπνο του, πλήρης ημερών, με τους ανθρώπους του. Έκλεισε έτσι τον κύκλο του, με την αξιοπρέπεια που του αρμόζει και τον συνόδευε όλη του τη ζωή. Από τη στιγμή που έφυγε ο παππούς μέχρι και σήμερα σκεφτόμουν τι να κάνω αντί στεφάνων και κατέληξα στο εξής. Ψάχνοντας οργανισμούς που ασχολούνται με τους ηλικιωμένους ανθρώπους, προς όχι και τόσο μεγάλη έκπληξή μου, διαπίστωσα πως ήταν ελάχιστοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι και θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ηλικιωμένοι, ειδικά όταν δεν έχουν οικογενειακή υποστήριξη ή την οικονομική δυνατότητα να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες. «Δεν μιλάμε αρκετά για το πόσο δύσκολο είναι να φτάνεις στην απόλυτη φθορά, χωρίς να έχεις βοήθεια, χωρίς να έχεις την οικονομική δυνατότητα να στηρίξεις τον εαυτό σου, χωρίς να έχεις τους ανθρώπους σου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα συνέβαινε στον παππού μου αν δεν είχε εμένα, τη μαμά μου, την οικογένειά του στο πλευρό του, και για την καθημερινότητά του, που προσπαθούσαμε να την κάνουμε πιο εύκολη, και το βασικότερο, ψυχικά. Αυτός ο άνθρωπος ήξερε ότι δεν είναι μόνος», είπε η Μάρθα Ουίλιαμς.

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