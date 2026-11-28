Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Άγνωστες, συγκλονιστικές πτυχές από τη ζωή, τους έρωτες και τις οικογενειακές τραγωδίες του Αριστοτέλη Ωνάση έφερε στο φως η επί δεκαετίες προσωπική γραμματέας του, Κική Φερούδη – Μουτσάτσου, σε μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης που έδωσε στη Νάνσυ Νικολαΐδου και προβλήθηκε στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου.
Με αφορμή τη μεταφορά του βιβλίου της στον κινηματογράφο – όπου, όπως αποκάλυψε, η Jennifer Aniston θα υποδυθεί την Τίνα Λιβανού – η στενή συνεργάτιδα του Έλληνα μεγιστάνα περιέγραψε στιγμές που έζησε από πολύ κοντά.