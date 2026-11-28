Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν όσα ανέφερε για τη θυελλώδη σχέση του Ωνάση με τη Μαρία Κάλλας, η οποία συνεχίστηκε ακόμη και μετά τον γάμο του με την Τζάκι Κένεντι. Όπως αποκάλυψε, τα σπίτια τους στο Παρίσι τα χώριζε μόνο μια μάντρα, την οποία ο Ωνάσης πηδούσε κρυφά για να βρεθεί κοντά της, χαρακτηρίζοντας τους δύο τους «σαν σιαμαίους».

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Μάλιστα, μετά τον θάνατο του Ωνάση, όταν η Τζάκι δεν ήθελε να παραστεί η Κάλλας στην κηδεία, η ίδια η Κική Φερούδη – Μουτσάτσου αποκάλυψε στη ντίβα της όπερας την ακριβή ημερομηνία και το σημείο της ταφής στον Σκορπιό.

Κανονίζοντας ιδιωτικό αεροσκάφος αμέσως μετά τη λήξη της τελετής, η Κάλλας επισκέφθηκε μόνη το μνήμα, αφήνοντας ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα.

Η γραμματέας του Ωνάση αναφέρθηκε και στη σχέση του με τα παιδιά του, τονίζοντας πως ο Αλέξανδρος και η Χριστίνα αποτελούσαν τη μεγάλη του αδυναμία, παρότι δεν συμπαθούσαν ούτε την Κάλλας, ούτε την Τζάκι.

Για τη Χριστίνα σημείωσε πως ήταν ένα «δύσκολο παιδί» που ένιωθε παραμελημένο, εξηγώντας όμως πως ένας τόσο πολυάσχολος άνθρωπος ήταν αδύνατον να διαθέσει περισσότερο χρόνο, ενώ εξέφρασε την πεποίθησή της πως ο θάνατός της δεν ήταν αυτοχειρία.

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Η πιο φορτισμένη στιγμή της συνέντευξης στη Νάνσυ Νικολαΐδου αφορούσε το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα του Αλέξανδρου Ωνάση. Η Κική Φερούδη – Μουτσάτσου βρισκόταν μπροστά όταν ο Ωνάσης της ζήτησε να καλέσει τον γιατρό στο ΚΑΤ, όπου ο γιος του νοσηλευόταν διασωληνωμένος. Ακούγοντας τα νέα, ο πανίσχυρος Κροίσος ρώτησε σπαρακτικά: «Έχει κάποια ελπίδα το παιδί μου; Αφήστε το να ξεκουραστεί», προτού καταρρεύσει στην καρέκλα του ξεσπώντας σε κλάματα.

Μετά το θάνατο του Αλέξανδρου όταν έτρωγε, ζητούσε και τού έβαζαν ένα επιπλέον πιάτο για εκείνον. Πήγαινε στο μνήμα του και του μιλούσε.

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