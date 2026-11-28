Τριήμερη επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συναντήθηκε σήμερα, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πριν μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό γραφείο Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, ξεκίνησε στις 16.00 ώρα Ελλάδας με καθυστέρηση μίας περίπου ώρας και διήρκεσε 40 λεπτά. Μετά το πέρας της συνάντησης των δύο Προέδρων δεν έγιναν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Εικόνες από τη συνάντηση Τασούλα – Ερντογάν:

Τι συζήτησαν οι δύο πρόεδροι

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης σε όλους τους τομείς και ότι καταβάλλονται προσπάθειες για την προώθηση μια θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα των μειονοτήτων, το οποίο χαρακτήρισε «κοινή κληρονομιά» των Ελλάδας – Τουρκίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσέγγισης του θέματος από ανθρωπιστική σκοπιά.

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία η θετική προσέγγιση της Τουρκίας στο ζήτημα των μειονοτήτων να βρει ανταπόκριση από την ελληνική πλευρά, δηλώνοντας πως μια τέτοια στάση θα συνέβαλε στη θετική πορεία των διμερών σχέσεων.

«Το Αιγαίο θάλασσα ειρήνης»

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφερόμενος στο Αιγαίο, δήλωσε πως η χώρα του δεν έχει κανένας ενδοιασμό ως προς να καταστεί «θάλασσα ειρήνης», τονίζοντας πως τόσο το Αιγαίο όσο και η Ανατολική Μεσόγειος πρέπει να αποτελούν περιοχές σταθερότητας.

Στο Πατριαρχείο για τη θρονική εορτή

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μετέβη στο Φανάρι για να συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η επίσκεψή του πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Οικουενικού Πατριάρχη, προκειμένου να παραστεί στη θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, ημέρα μνήμης του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου.

Στο πρόγραμμα της παραμονής του περιλαμβάνονται επίσης επίσκεψη στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τα εγκαίνια της έκθεσης «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης» στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.