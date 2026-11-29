Μπορεί το πρωτάθλημα να έχει κριθεί όμως το ενδιαφέρον δε χάθηκε αφού εκκρεμεί να δούμε ποιος πιλότος θα κερδίσει τη 2η θέση. Ο Max Verstappen με 304 βαθμούς θεωρείται ο επικρατέστερος. Χρειάζεται μόνο 14 βαθμούς στους δύο εναπομείναντες αγώνες για να εξασφαλίσει τη θέση του δευτεραθλητή. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ακολουθεί με 267 βαθμούς και το λογικό είναι να καταλάβει στο τέλος της χρονιάς την 3η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Στην 4η θέση ισοβαθμούν με 264 βαθμούς ο Russel με τον Norris.

Σήμερα στις 6 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει το προτελευταίο Grand Prix της χρονιάς. Την Pole Position την κέρδισε χθες στο Qualifying o George Russell. Ο Βρετανός πιλότος της Mercedes κέρδισε την 13η pole στην καριέρα του και τη 6η φετινή.

Πίσω από τον Russell θα βρίσκεται ο φετινός παγκόσμιος πρωταθλητής Kimi Antonelli. Έτσι στη γραμμή της εκκίνησης θα βρίσκονται δύο ασημένια βέλη ενώ από την 3η θέση θα ξεκινήσει ο Lando Norris με McLaren. Ο οδηγός της McLaren θα έχει δίπλα του στην εκκίνηση τον ομόσταυλό του Oscar Piastri.

Οι χρόνοι στο Qualifying

Σήμερα στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα δούμε δύο Mercedes, στη 2η σειρά θα υπάρχουν δύο McLaren και στην 3η σειρά, δύο Red Bull .

Στο τέλος του Qualifying ο Russell δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή του στην κορυφή. Είπε σχετικά:

«Είναι πάντα απίστευτο να οδηγείς σε αυτή την πίστα γιατί είναι πολύ γρήγορη. Το μονοθέσιο είναι εκπληκτικό. Από τον πρώτο γύρο ήμασταν πολύ γρήγοροι, αν και σε όλες τις δοκιμές ήμουν λίγο πίσω από τον Kimi. Χάρηκα γιατί επέστρεψαν στην κορυφή».

Ο οδηγός της Mercedes απέδωσε την καλή του εμφάνιση στις αναβαθμίσεις που έκανε η ομάδα του στη Μαλαισία. Και τόνισε πως το Κατάρ είναι η πρώτη καθαρόαιμη πίστα υψηλών ταχυτήτων όπου αναδεικνύεται πλήρως η κάθετη δύναμη του μονοθεσίου στις γρήγορες στροφές.

Πως θα ξεκινήσουν τα μονοθέσια

Ο αγώνας θα έχει ενδιαφέρον. Τα προσπεράσματα είναι δύσκολα στο Qatar. Η φθορά είναι υψηλή, τα ελαστικά παρουσιάζουν έντονο graining και η Pirelli έβαλε ξανά όριο μέγιστης χιλιομετρικής απόστασης, κάνοντας τη στρατηγική καθοριστική για τη νίκη.

Για τον αγώνα η Pirelli επέλεξε τις τρεις σκληρότερες γόμες της γκάμας της: τη C1 ως σκληρή γόμα, τη C2 ως μέση γόμα και τη C3 ως μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή υπαγορεύεται από τα χαρακτηριστικά της πίστας του Qatar, η οποία προκαλεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο φθοράς, ειδικά στο εμπρός αριστερό ελαστικό. Η πίστα διαθέτει 16 στροφές και ο υψηλός βαθμός καταπόνησής της πηγάζει από τη διαδοχή στροφών υψηλής ταχύτητας, οι οποίες υποβάλλουν τα ελαστικά σε συνεχή πίεση για μεγάλο μέρος του γύρου.

Το σχετικά λείο οδόστρωμα και οι υψηλές θερμοκρασίες της πίστας μπορούν να ευνοήσουν το φαινόμενο της τοπικής παραμόρφωσης (graining) σε όλες τις γόμες, ένα φαινόμενο που αυξάνει περαιτέρω τη φθορά. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν σε πολύ απαιτητικές συνθήκες, τα ελαστικά προσφέρουν σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια ενός μέρους αγώνα. Η εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ότι η πτώση της απόδοσης παραμένει σχετικά περιορισμένη, ακόμη και όταν τα επίπεδα φθοράς είναι υψηλά.

Το 22ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα μεταδοθεί στις 18:00, ζωντανά, αποκλειστικά από τα συνδρομητικά κανάλια ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr ) και F1 TV Pro ενώ το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1 θα το μεταδώσει ετεροχρονισμένα στις 23:30. Η εκπομπή «Formula 1 Show», ξεκινά στις 17:00, μία ώρα πριν τον αγώνα.