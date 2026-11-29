Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το βράδυ στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λήξης της προεκλογικής εκστρατείας του Πέδρο Σάντσεθ, ο Πέδρο Αλμοδόβαρ ανέβηκε απροσδόκητα στη σκηνή.

Μπροστά σε πάνω από δώδεκα χιλιάδες άτομα, ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης σταμάτησε, εμφανώς συγκινημένος, για να συλλογιστεί αυτή την έκταση της ανθρωπότητας ντυμένης στα κόκκινα.

«Άσε με να σε κοιτάξω προσεκτικά, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εικόνα στη ζωή μου».

Στη συνέχεια, έβγαλε ένα ποίημα. «No quiero» («Δεν θέλω»), της Άντζελα Φιγκέρα Αϊμερίχ, μιας Ισπανίδας ποιήτριας που έζησε τον Εμφύλιο Πόλεμο και τη δικτατορία του Φράνκο.

Ένα ποίημα για την ελευθερία να αγαπάς, να τραγουδάς, να διαφωνείς. Ενάντια στον φόβο, τη λογοκρισία, την αδικία, τη σιωπή που επιβάλλεται σε όσους έχουν το θάρρος να αντισταθούν:

«Δεν θέλω να πληρώνονται φιλιά, ούτε να πουλιέται αίμα, ούτε να αγοράζεται αεράκι, ούτε να νοικιάζεται ανάσα.

Δεν θέλω να καίγονται σιτηρά και να τσιγκουνεύεται το ψωμί.

Δεν θέλω τα σπίτια να είναι κρύα, οι δρόμοι να φοβούνται, τα μάτια να θυμώνουν.

Δεν θέλω ψέματα να είναι κλειδωμένα στα χείλη, εκατομμύρια να είναι κλειδωμένα σε χρηματοκιβώτια, καλοί άνθρωποι να είναι κλειδωμένοι στις φυλακές.

Δεν θέλω οι αγρότες να εργάζονται χωρίς νερό, οι ναύτες να πλοηγούνται χωρίς πυξίδες, τα εργοστάσια να είναι απαλλαγμένα από κρίνους, τα ορυχεία να είναι απαλλαγμένα από την αυγή, οι δάσκαλοι να είναι απαλλαγμένοι από γέλιο.

Δεν θέλω οι μητέρες να μην έχουν άρωμα, τα κορίτσια να μην έχουν αγάπη, οι πατέρες να μην έχουν καπνό, τα παιδιά να λαμβάνουν μάλλινα πουκάμισα και σημειωματάρια από τους Τρεις Μάγους.

Δεν θέλω να χωριστεί η γη σε κομμάτια, να εδραιωθούν κυριαρχίες στη θάλασσα, να κυματίζουν σημαίες στον αέρα, για να κολληθούν κονκάρδες στα ρούχα.

Δεν θέλω ο γιος μου να παρελάσει, τα παιδιά οποιασδήποτε μητέρας να παρελάσουν με ένα τουφέκι και τον θάνατο στον ώμο τους.

Είθε να μην πυροβοληθούν ποτέ τουφέκια. Είθε να μην κατασκευαστούν ποτέ τουφέκια.

Δεν θέλω κανείς να με διατάζει, ο γείτονας απέναντι να με κατασκοπεύει, να μου επιβάλλονται πινακίδες και σφραγίδες που να ορίζουν τι είναι η ποίηση.

Δεν θέλω να αγαπώ κρυφά, να κλαίω κρυφά, να τραγουδάω κρυφά.

Δεν θέλω να με φιμώσουν όταν λέω ότι δεν θέλω.»

Τέλος, εν μέσω χειροκροτημάτων, ο Αλμοδόβαρ κάλεσε στη σκηνή την Άντζελα Ράγια, εγγονή ενός από τα πολλά θύματα της καταστολής του Φράνκο. Και της έδωσε τον λόγο, συστήνοντάς την ως εξής:

«Η Άντζελα Ράγια είναι εγγονή του Χοσέ Ράγια, ενός συνδικαλιστή και σοσιαλιστή ηγέτη από τη Γρανάδα, ο οποίος εκτελέστηκε από τον Φράνκο τον Αύγουστο του 1936. Για δεκαετίες, η οικογένειά της ζούσε χωρίς να ξέρει πού αναπαύονται τα λείψανά του. Η Άντζελα μετέτρεψε αυτόν τον πόνο σε αναζήτηση της αλήθειας και της αποκατάστασης. Στις 19 Δεκεμβρίου 2025, μετά από 89 χρόνια, ανέκτησε τα λείψανα του παππού της. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στις δημόσιες πολιτικές για τη δημοκρατική μνήμη και τη χρηματοδότηση από την Ισπανική Κυβέρνηση και την Περιφερειακή Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Τόσο το Λαϊκό Κόμμα όσο και το Vox ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να καταργήσουν τον νόμο για τη δημοκρατική μνήμη.

Ξέρετε λοιπόν ήδη τι πρέπει να κάνουμε την Κυριακή.»