Στον Φαληρικό Όρμο αναμένεται να καταπλεύσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου η φρεγάτα «Νέαρχος», η δεύτερη ελληνική Belharra, ολοκληρώνοντας το ταξίδι της από τη Γαλλία και σηματοδοτώντας ακόμη ένα βήμα στην ανανέωση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού.

Τη νέα φρεγάτα FDI θα υποδεχθεί στον Σαρωνικό η πρώτη ελληνική Belharra, ο «Κίμων», ενώ θα τη συνοδεύουν πυραυλάκατοι και σκάφη ανορθόδοξου πολέμου του Πολεμικού Ναυτικού.

Μετά την υποδοχή της, η φρεγάτα «Νέαρχος» θα κατευθυνθεί στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, όπου θα ενταχθεί στον ελληνικό στόλο.

Το πολεμικό πλοίο, που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν, απέπλευσε πριν από λίγες ημέρες από τη Βρέστη της Γαλλίας, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του, και μέσω των στενών του Γιβραλτάρ εισήλθε στη Μεσόγειο.

Η δύναμη πυρός του «Νέαρχου»

Στη διαμόρφωση Standard 2, η νέα ελληνική φρεγάτα προβλέπεται να διαθέτει:

32 αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster 30.

Οκτώ αντιπλοϊκούς πυραύλους Exocet MM40 Block 3C.

Σύστημα εγγύς άμυνας RAM.

Πυροβόλο OTO Melara των 76 χιλιοστών.

Δύο τηλεχειριζόμενα πυροβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Τορπίλες MU90 για την αντιμετώπιση υποβρυχίων.

Συστήματα σόναρ Kingklip και CAPTAS-4.

Κεντρικό ρόλο στις επιχειρησιακές δυνατότητες της φρεγάτας διαδραματίζουν το προηγμένο ραντάρ Sea Fire και το σύστημα διαχείρισης μάχης SETIS, που επιτρέπουν την επιτήρηση του θαλάσσιου και του εναέριου χώρου, τον εντοπισμό απειλών και τον συντονισμό των οπλικών συστημάτων.

Ο «Νέαρχος» έχει μήκος 121,6 μέτρα, εκτόπισμα 4.603 τόνων και αναπτύσσει μέγιστη ταχύτητα 27,5 κόμβων. Μπορεί να υποστηρίξει ελικόπτερο S-70B-6 Aegean Hawk ή MH-60R Seahawk, καθώς και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη Schiebel Camcopter S-100.

Ο συνδυασμός προηγμένων αισθητήρων, ισχυρού οπλισμού και συστημάτων αυτοπροστασίας προσφέρει στη φρεγάτα δυνατότητες αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και συμμετοχής σε σύνθετες ναυτικές επιχειρήσεις.

Σειρά παίρνει ο «Φορμίων»

Μετά την άφιξη του «Νέαρχου», το ενδιαφέρον στρέφεται στην τρίτη ελληνική Belharra, τη φρεγάτα «Φορμίων» (F-603).

Η τελετή ύψωσης της ελληνικής σημαίας στο νέο πολεμικό πλοίο έχει προγραμματιστεί για τις 17 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της Naval Group στη Λοριάν της Γαλλίας.