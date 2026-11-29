Ιδιαίτερη προσοχή στους κατοίκους της Αττικής για τις επόμενες ώρες συνιστά ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος, καθώς η κακοκαιρία Άργος φέρνει σημαντική ενίσχυση των βοριάδων, με τις ισχυρές ριπές των ανέμων να αυξάνουν τον κίνδυνο πτώσης δέντρων και μεγάλων κλαδιών.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά επεκτείνονται νοτιότερα, με την έντασή τους στην Αττική να αυξάνεται από το απόγευμα της Κυριακής 29 Νοεμβρίου.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ο συνδυασμός των θυελλωδών ανέμων με τις βροχοπτώσεις που έχουν προηγηθεί, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος είναι ήδη επιβαρυμένο από την υγρασία.

«Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τις ισχυρές ριπές των ανέμων, αυξάνει τον κίνδυνο πτώσης δέντρων ή θραύσης μεγάλων κλαδιών», εξηγεί ο Γιάννης Καλλιάνος.

Ο μετεωρολόγος καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους και την παραμονή κάτω από μεγάλα δέντρα, καθώς και να ασφαλίσουν αντικείμενα στα μπαλκόνια και στις βεράντες τους που ενδέχεται να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Βοριάδες έως 10 μποφόρ στο Αιγαίο

Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τοπικά τα 9 με 10 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, με απαγορευτικά απόπλου να έχουν ήδη εκδοθεί σε αρκετές περιοχές.

Ο Γιάννης Καλλιάνος δεν αποκλείει, μάλιστα, να υπάρξουν προβλήματα και στις αεροπορικές συγκοινωνίες λόγω της έντασης των ανέμων.

Την ίδια ώρα, οι χιονοπτώσεις, κατά τόπους πυκνές, θα συνεχιστούν στα ορεινά της κεντρικής και της βόρειας Ελλάδας. Από τη Δευτέρα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά στα ορεινά της ανατολικής και νοτιότερης ηπειρωτικής χώρας, από τη Θεσσαλία έως την ανατολική Πελοπόννησο.

Οι βροχοπτώσεις θα επιμείνουν σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, όπου κατά διαστήματα θα είναι ισχυρές.

«Χωρίς πανικό, αλλά με ιδιαίτερη προσοχή στους ισχυρούς ανέμους τις επόμενες ώρες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας», τονίζει ο μετεωρολόγος.

Σε κατάσταση κινητοποίησης πέντε περιφέρειες

Προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 έχουν ήδη σταλεί στους κατοίκους της Αττικής, της Εύβοιας και της Σκύρου.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) βρίσκονται για σήμερα οι Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, σε αντίστοιχη κατάσταση έχει τεθεί και η Περιφέρεια Κρήτης.