Μια ζωή βγαλμένη από περιοδικά, με ιδιωτικές πτήσεις, ελικόπτερα, ακριβά πούρα και πολυτελή οχήματα, αποδείχθηκε ένα καλά στημένο σκηνικό που κατέρρευσε μετά από έναν τυχαίο αστυνομικό έλεγχο στα βόρεια προάστια.

Η 36χρονη influencer με τα αρχικά Ε.Μ., η οποία συστηνόταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως επιτυχημένη λογίστρια και οικονομολόγος, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη, καθώς η σύλληψή της στην Εκάλη επαναφέρει στο προσκήνιο μια μακρά λίστα οικονομικών εκκρεμοτήτων και δικαστικών διαμαχών.

Η μοιραία ερώτηση, η απόλυτη σιωπή και η παλιά σύλληψη στην Καλλιθέα

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έσπευσαν σε κατοικία στην Εκάλη, έπειτα από σήμα συναγερμού. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων της 36χρονης, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος της εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, οι οποίες περιλάμβαναν ποινές φυλάκισης 18 μηνών για απάτες, 12 μηνών για πλαστογραφία και χρηματική ποινή ύψους 5.000 ευρώ.

Όταν οι αστυνομικοί τής γνωστοποίησαν ότι πρέπει να τους ακολουθήσει στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, εκείνη περιορίστηκε σε μία και μοναδική ερώτηση: «Τι ακριβώς βγαίνει στο σύστημα;». Από εκείνη τη στιγμή, επέλεξε την απόλυτη σιωπή, χωρίς να αρθρώσει άλλη λέξη τόσο κατά τη μεταγωγή, όσο και μετά την άφιξή της στο Τμήμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η 36χρονη απασχολεί τις Αρχές, καθώς το 2023 είχε συλληφθεί στην Καλλιθέα όταν αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή της ένα πιστόλι. Μετά τη νέα της σύλληψη, η Ε.Μ. παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ενώπιον του Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η καταγγελία της βουλευτού Μαρίας Αθανασίου

Κεντρική θέση στην υπόθεση κατέχει η καταγγελία της εν ενεργεία βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Μαρίας Αθανασίου, η δικαστική διαμάχη της οποίας με την 36χρονη συνδέεται άμεσα με τις καταδικαστικές αποφάσεις που οδήγησαν στη σύλληψη.

Η βουλευτής περιέγραψε πως γνώρισε την Ε.Μ. όταν της νοίκιασε μια κατοικία στην Εκάλη.

«Το νοίκιασε, ήταν τυπικότατη, πλήρωνε κάθε μήνα», θυμάται η βουλευτής. Σύντομα όμως ήρθαν κοντά, όταν η νεαρή ζήτησε βοήθεια για προσωπικά της προβλήματα: «Μου ανέφερε ότι αντιμετώπιζε ενδοοικογενειακή βία… έπρεπε να της συμπαρασταθώ, της συμπαραστάθηκα». Παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως υιοθετημένο παιδί από τη Ρουμανία που σπούδασε λογίστρια στην Αγγλία, έχτισαν μια στενή σχέση, «ας πούμε, σαν μάνα-κόρη, με την καλή την έννοια».

Η «ευκαιρία» στην πανδημία και το συνολικό κόστος των 50.000 ευρώ

Εκμεταλλευόμενη την οικειότητα και προβάλλοντας τις υποτιθέμενες επιχειρηματικές της ικανότητες, η influencer της πρότεινε να συμπράξουν για τη λειτουργία ενός μπαρ-καφέ στο Κολωνάκι, παρουσιάζοντας το εγχείρημα ως εξαιρετικά επικερδές.

Η Μαρία Αθανασίου της εμπιστεύθηκε ποσό που ξεπερνά τις 35.000 ευρώ, όμως αργότερα διαπίστωσε ότι το συμβόλαιο για το κατάστημα δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, γεγονός που την οδήγησε στη Δικαιοσύνη.

Εν μέσω κορωνοϊού, ήρθε η πρόταση για επένδυση: «Μου λέει: “Ξέρετε, εγώ έχω πάρα πολλές εταιρείες και τώρα έχει μια ευκαιρία για ένα μαγαζί καφέ στο Κολωνάκι, που εγώ δεν έχω όλα τα χρήματα, θα ‘ταν πολύ καλή επένδυση για σας”». Παρά τους δισταγμούς της βουλευτή, η 36χρονη επέμεινε ευγενικά να της δώσει τα χρήματα με την υπόσχεση ότι θα τα επιστρέψει.

«Ήταν και πολύ πειστική, είχε πολύ πειθώ, ευγενέστατο παιδί, ευγενέστατο», σημειώνει η κ. Αθανασίου. Επιδεικνύοντας ένα δήθεν ενοικιαστήριο, η νεαρή έλαβε 35.000 ευρώ για το franchise και επιπλέον χρήματα για προπληρωμένα ενοίκια.

Την απάτη ξεσκέπασε ο γιος της βουλευτή, όταν επισκέφθηκε το κατάστημα. «Πήγε το παιδί μου να δει το μαγαζί στο Κολωνάκι, για να μάθει πότε θα το αφήσουν οι πρώην ενοικιαστές. “Εμείς δεν το αφήνουμε”, του είπαν. “Δεν νοικιάζεται αυτό, δεν πρόκειται να το αφήσουμε”».

Η κ. Αθανασίου έχασε συνολικά 50.000 ευρώ, μαζί με το κόστος των δικηγόρων.

Το «διδακτορικό», η εταιρεία στην Πινδάρου και τα οχήματα με leasing

Για να χτίσει το προφίλ της οικονομικής ευμάρειας, η 36χρονη φρόντιζε να επιμελείται σχολαστικά την εικόνα της στο διαδίκτυο. Στο βιογραφικό της στο Instagram δήλωνε οικονομολόγος με διδακτορικό τίτλο και ιδιοκτήτρια εταιρείας. Πράγματι, από τον Ιούνιο του 2020 είχε ιδρύσει ανώνυμη εταιρεία με έδρα την οδό Πινδάρου στο Κολωνάκι και αντικείμενο τις οικονομικές συμβουλές και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων.

Ωστόσο, τα επίσημα εταιρικά στοιχεία αποκαλύπτουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, καθώς από τον Νοέμβριο του 2022 η εταιρεία τελεί σε καθεστώς αναστολής καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ, επειδή δεν πιστοποιήθηκε εμπρόθεσμα η καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου, ενώ δεν έχει δημοσιεύσει ποτέ οικονομικές καταστάσεις. Αντίστοιχες ρωγμές παρουσιάζει και η επίδειξη πλούτου με πολυτελή SUV, αφού σύμφωνα με σχετικές αναφορές, ορισμένα από τα οχήματα που χρησιμοποιούσε, δεν ήταν ιδιόκτητα, αλλά μισθωμένα μέσω leasing.

Από έναν ιερέα και κομμωτές, μέχρι γνωστό γιατρό και έναν Ιταλό

Οι καταγγελίες σε βάρος της 36χρονης εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα προσώπων και ξεκινούν ήδη από το 2020, όταν το όνομά της ενεπλάκη σε υποθέσεις αγοραπωλησιών πολυτελών αυτοκινήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδιαφερόμενοι φέρονται να κατέβαλλαν μεγάλα χρηματικά ποσά ως προκαταβολή, χωρίς οι συμφωνίες να ολοκληρώνονται και χωρίς τα οχήματα να παραδίδονται ποτέ. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού γιατρού των βορείων προαστίων, ο οποίος καταγγέλλει ότι έδωσε προκαταβολή 15.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο που δεν έφτασε ποτέ στα χέρια του.

Η λίστα των φερόμενων θυμάτων, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, περιλαμβάνει επίσης έναν Ιταλό που φέρεται να έχασε περίπου 40.000 ευρώ σε μια συνεργασία για τη δημιουργία εστιατορίου, καθώς και επαγγελματίες κομμωτές που καταγγέλλουν απώλειες από 5.000 έως 6.000 ευρώ.

Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να της έδωσαν χρήματα συγκαταλέγεται και ένας ιερέας. Πλέον, όλες οι επιμέρους οικονομικές συναλλαγές και καταγγελίες αποτελούν ξεχωριστές υποθέσεις που βρίσκονται υπό διερεύνηση και καλούνται να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.