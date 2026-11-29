Ο Τάσος Γιαννόπουλος διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής ζωής του, αφού αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του με την εκλεκτή της καρδιάς του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τη σύντροφό του, Μαγδαληνή Παλιούρα, με το ζευγάρι να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

Το νέο κεφάλαιο στην προσωπική του ζωή

Οι δυο τους επισφράγισαν την αγάπη τους επισημοποιώντας τη σχέση τους και ξεκινώντας πλέον την κοινή πορεία τους ως σύζυγοι.

Ο ηθοποιός, που έχει επιλέξει να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχει κάθε λόγο να χαμογελά στο πλευρό της αγαπημένης του.

Ο ρόλος που τον έκανε αγαπητό στο τηλεοπτικό κοινό

Ο Τάσος Γιαννόπουλος έγινε ευρέως γνωστός μέσα από την επιτυχημένη κωμική σειρά του Mega «Ευτυχισμένοι Μαζί», όπου υποδύθηκε τον αλησμόνητο Μάκη, χαρίζοντας στους τηλεθεατές απολαυστικές στιγμές γέλιου.

Στο πλούσιο τηλεοπτικό βιογραφικό του συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι σειρές «Κλινική περίπτωση», «Ηλέκτρα», και «Κάνε ότι κοιμάσαι», ενώ σημαντική είναι και η διαδρομή του στο θέατρο.

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