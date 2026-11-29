Κανείς δεν περίμενε πως οι ομάδες μας θα είχαν τόσο κακή παρουσία στην Ευρώπη την εβδομάδα που φεύγει. Όχι τόσο για την αγωνιστική τους εικόνα, όσο για τ’ αποτελέσματά τους… Ο απολογισμός και των τεσσάρων ήταν ο βαθμοί, ενώ μετά το ένα γκολ στηνΑΕΚ από την Κόμο, ήρθαν άλλα 10 στους υπόλοιπους.

Το χειρότερο όλων είναι πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προηγήθηκαν με δυο γκολ διαφορά, όμως στο τέλος οι ερυθρόλευκοι δέχθηκαν τέσσερα από τη Μίλαν και οι πράσινοι τρία από τη Νόρτζελαντ. Ο ΟΦΗ θα μπορούσε κάτι καλύτερο από το 1-3 από την Άρντερλεχτ στο Παγκρήτιο που του περιορίζει και τις ελπίδες πρόκρισης. Τουλάχιστον Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν ακόμη το πάνω χέρι…

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