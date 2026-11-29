Ο λογαριασμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή φτάνει όλο και περισσότερο στους καταναλωτές. Οι διαταραχές στις προμήθειες πετρελαίου ανεβάζουν τις τιμές, τα περιθώρια απορρόφησης των ανατιμήσεων στενεύουν και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποιεί ότι η κρίση απειλεί να αφήσει μόνιμα σημάδια στην παγκόσμια αγορά.

Στην ετήσια έκθεσή του World Energy Outlook, ο οργανισμός περιγράφει την κρίση στα Στενά του Ορμούζ ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία. Η σύγκριση του επικεφαλής του, Φατίχ Μπιρόλ, με τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 αποτυπώνει το μέγεθος της ανησυχίας.

«Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ έχει δημιουργήσει τη μεγαλύτερη απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια στην ιστορία, που ξεπερνά κατά πολύ την κλίμακα των πετρελαϊκών σοκ της δεκαετίας του 1970», αναφέρει στον πρόλογο της έκθεσης.

Το πέρασμα του πετρελαίου που έγινε σημείο ασφυξίας

Πριν από την κρίση, από τα Στενά του Ορμούζ διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου. Η διατάραξη αυτής της διαδρομής έχει συνέπειες που φτάνουν πολύ πέρα από τις χώρες του Κόλπου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών βομβαρδισμών στο Ιράν τον Φεβρουάριο, η Τεχεράνη προχώρησε σε αποκλεισμό των Στενών και σε επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων. Οι εξαγωγές πετρελαίου από την περιοχή αντιμετώπισαν σοβαρά εμπόδια, ενώ οι προσπάθειες των ΗΠΑ να συνοδεύσουν πλοία μέσα από το πέρασμα δεν αποκατέστησαν την ομαλή ροή των προμηθειών.

Για την αγορά ενέργειας, η διάρκεια της κρίσης είναι καθοριστική: όσο παρατείνεται η αναστάτωση, τόσο βαθύτερες γίνονται οι επιπτώσεις και δυσκολότερη η ανάκαμψη, προειδοποιεί ο IEA.

Τα περιθώρια άμυνας εξαντλούνται – Το βάρος περνά στα νοικοκυριά

Αρχικά, υπήρχαν παράγοντες που περιόριζαν τις επιπτώσεις. Πετρελαιοπαραγωγές χώρες διοχέτευσαν περισσότερες ποσότητες στην αγορά και αξιοποίησαν εναλλακτικές διαδρομές εξαγωγών, ενώ η Κίνα περιόρισε τις αγορές της από τις διεθνείς αγορές.

Οι κυβερνήσεις παρενέβησαν επίσης για να προστατεύσουν τους καταναλωτές. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπιρόλ, οι παρεμβάσεις δεν απέτρεψαν τις υψηλότερες τιμές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις ελλείψεις στην τροφοδοσία.

Τον Ιούλιο, ο επικεφαλής του οργανισμού είχε αναφερθεί σε παράγοντες που λειτουργούσαν ως ανάχωμα στην πετρελαϊκή αγορά. Η νεότερη έκθεση περιγράφει μια δυσμενέστερη εικόνα: καθώς αυτά τα περιθώρια περιορίζονται, οι καταναλωτές καλούνται να απορροφήσουν μεγαλύτερο μέρος του πλήγματος μέσω των υψηλών τιμών.

Η προειδοποίηση για την επόμενη ημέρα

Ο IEA αναγνωρίζει ότι ο ενεργειακός τομέας και η παγκόσμια οικονομία έχουν επιδείξει σημαντική ανθεκτικότητα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούν να αντέχουν επ’ αόριστον την ίδια πίεση.

Η έκθεση περιλαμβάνει δύο πρόσθετα σενάρια για την πιθανή παράταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, πέρα από τις βασικές προβολές της για την πορεία της παγκόσμιας ενέργειας.

Παράλληλα, αναδεικνύεται ο κλιματικός κίνδυνος. Ο επιστήμονας Μπιλ Χέαρ, ιδρυτής της Climate Analytics, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι χωρίς πορεία προς μηδενικές καθαρές εκπομπές, ο κόσμος κινδυνεύει να οδηγηθεί σε μη αναστρέψιμη και μόνιμη θέρμανση κατά 2,5 βαθμούς Κελσίου ή περισσότερο.

Για τον Μπιρόλ, πάντως, ακόμη και η λήξη της ενεργειακής αναστάτωσης δεν προμηνύει απλή επιστροφή στην προηγούμενη κανονικότητα: «Δεν βλέπω κανέναν αξιόπιστο δρόμο για να επιστρέψει ο κόσμος της ενέργειας στην κατάσταση που βρισκόταν πριν», υπογραμμίζει.