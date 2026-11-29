Το Lepas L8 PHEV διαθέτει το προηγμένο Plug-in Hybrid σύστημα Lepas Super Hybrid που αποδίδει συνδυαστικά 279 HP και εξασφαλίζει συνολική αυτονομία πάνω από 1.000 km, εκ των οποίων τα 90 km πραγματοποιούνται αμιγώς ηλεκτρικά. Παράλληλα, η κορυφαία ποιότητα κύλισης και το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου στην καμπίνα επιβεβαιώνουν το μότο “Drive Your Elegance”.

Με εισαγωγική τιμή €42.900, εξοπλισμό που ξεπερνά τη φαντασία, 7 χρόνια εγγύηση και τρία χρόνια δωρεάν service, το L8 είναι ένα ιδιαίτερα ελκυστικό D-SUV με πραγματικά κορυφαία ποιότητα και υψηλή αισθητική.

Οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την υψηλή αισθητική, τα ποιοτικά υλικά και την εντυπωσιακή αίσθηση πολυτέλειας που χαρακτηρίζουν την Lepas, καθώς και τη σχεδιαστική φιλοσοφία “Leopard Aesthetics”. Πρόκειται για μια αισθητική ταυτότητα που αντλεί έμπνευση από τη φύση, συνδυάζοντας τη δυναμική παρουσία με την κομψή αύρα.

Στην Ελλάδα η Lepas εισάγεται από την Italian Motion, μέλος του Ομίλου Βασιλάκη.