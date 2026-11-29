Αποφασισμένη να συνεχίσει την κατασκευή νέων μονάδων στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ στο Ιράν εμφανίζεται η Ρωσία, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις που έχουν δεχθεί οι εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στην Τεχεράνη, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, θα προχωρήσει η κατασκευή της δεύτερης και της τρίτης μονάδας του πυρηνικού σταθμού, ενώ 300 Ρώσοι ειδικοί θα μεταβούν στο Ιράν για να συνδράμουν στην υλοποίηση του έργου.

Ο πυρηνικός σταθμός του Μπουσέρ έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου, προκαλώντας ανησυχίες για ενδεχόμενη ραδιενεργό μόλυνση ακόμη και πέρα από τα σύνορα του Ιράν.

Η Τεχεράνη θέτει όρους για τις πυρηνικές επιθεωρήσεις

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, Μοχαμάντ Εσλαμί, διαμηνύει ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) δεν μπορεί να απαιτεί επιθεωρήσεις στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις όσο δεν καταδικάζει τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον τους.

«Όσο ο Οργανισμός δεν είναι διατεθειμένος να καταδικάσει τις στρατιωτικές επιθέσεις, δεν μπορεί να απαιτεί να επιθεωρήσει εγκαταστάσεις που απειλούνται και δέχονται επιθέσεις», δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Ο Εσλαμί απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η κατασκευή υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων αποσκοπεί στην απόκρυψη του πυρηνικού προγράμματος της χώρας.

«Υποστηρίζουν ότι το Ιράν κρύβεται και έχει κατασκευάσει τις εγκαταστάσεις του κάτω από το έδαφος. Η ενέργεια αυτή δεν έγινε για λόγους απόκρυψης, αλλά λόγω της ευπάθειας των εγκαταστάσεων και των επιθέσεων που έχει δεχθεί με διάφορες μορφές η πυρηνική βιομηχανία της χώρας από το αμερικανοσιωνιστικό κίνημα τα τελευταία 30 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.