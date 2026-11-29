Το Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς συγκινήσεως, υπό του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου, η Εξόδιος Ακολουθία για τον μακαριστό Πρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Βανδώρο, διακονήσαντα θεοφιλώς επί δεκαετίες την Ενορία Αγίου Νεκταρίου, στο Fawkner της Μελβούρνης.

Τον Αρχιεπίσκοπο πλαισίωσαν κατά την Ακολουθία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δέρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο επιχώριος Επίσκοπος Χώρας, Θεοφιλέστατος κ. Ευμένιος, οι Θεοφιλέστατοι Επίσκοποι Μελβούρνης κ. Κυριακός και Κερασούντος κ. Χριστοφόρος, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, και πλειάδα κληρικών από την Πολιτεία της Βικτώριας.

Ο Ι. Ναός του Αγίου Νεκταρίου κατεκλύσθη από ευσεβείς πιστούς και πνευματικά τέκνα του αειμνήστου π. Σπυρίδωνος, που συνέρρευσαν μαζικά για να τον αποχαιρετήσουν και να συμπροσευχηθούν για την ανάπαυση της ψυχής του. Ανάμεσά τους βρίσκονταν η Πρεσβυτέρα Δήμητρα και η υπόλοιπη οικογένεια του εκλιπόντος κληρικού, προς τους οποίους ο Σεβασμιώτατος κ.κ. Μακάριος διαβίβασε τις συλλυπητήριες ευχές της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Κατά τον επικήδειο λόγο του, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στη βιοτή του π. Σπυρίδωνος, καθώς και στα πνευματικά χαρίσματα που διέθετε. Τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η ζωή του όλη ήταν μια μόνιμη και συνεχής προετοιμασία για την «ποθεινή πατρίδα», όπως αναφέρει ένα από τα νεκρώσιμα ευλογητάρια, δηλαδή για την ουράνια Βασιλεία του Θεού. «Αυτή την πατρίδα εμείς πολλές φορές την ξεχνούμε», παρατήρησε, «αλλά ο π. Σπυρίδων πάντοτε τη θυμόταν και προετοιμαζόταν για αυτή τη στιγμή, για αυτό το μεγάλο ταξίδι».

Ο Σεβασμιώτατος μίλησε, επίσης, με ευγνωμοσύνη για την πολυετή ιερατική διακονία του εκλιπόντος κληρικού, κάνοντας λόγο για «ένα πρόσωπο το οποίο έχει σημαδέψει τη ζωή όλων μας» και ιδιαιτέρως τη ζωή των ανθρώπων στην περιοχή του Fawkner και τη ζωή της τοπικής Εκκλησίας. Επεσήμανε ότι ο π. Σπυρίδων υπήρξε άνθρωπος που δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με το λίγο και με τη μετριότητα. Αψευδής δε μάρτυρας αυτού, όπως υπογράμμισε, είναι ο περικαλλής Ναός του Αγίου Νεκταρίου, στην ανέγερση και ανάπτυξη του οποίου συνέβαλε καθοριστικά, με πολύ κόπο, μόχθο και αγώνα.

Τέλος, ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Μακάριος αναγνώρισε ότι ολόκληρη η οικογένεια Βανδώρου αναλώθηκε στη διακονία της Εκκλησίας, εξαίροντας την ανατροφή που έδωσαν στα παιδιά και τα εγγόνια τους ο μακαριστός π. Σπυρίδων και η Πρεσβυτέρα Δήμητρα.

Περαιώνοντας τον λόγο του, ο Σεβασμιώτατος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της τοπικής Εκκλησίας για όσα έχει προσφέρει ο αείμνηστος κληρικός, προσευχόμενος όπως ο Θεός τον αναπαύσει μετά των Αγίων και των Δικαίων.

Μετά το πέρας της Εξοδίου Ακολουθίας, ο ενταφιασμός του εκλιπόντος πραγματοποιήθηκε στο κοιμητήριο του Fawkner.