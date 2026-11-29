Απαντήσεις για τις δημοτικές αναθέσεις σε εταιρεία επιχειρηματία με τον οποίο, όπως υποστήριξε, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης διατηρούσε συνεταιρική σχέση ζήτησε ο Παύλος Μαρινάκης, διαχωρίζοντας την υπόθεση από εκείνη του Βαγγέλη Λιάκου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε σωστή την απόφαση Λιάκου να παραιτηθεί, επέκρινε τη στάση του Αλέξη Τσίπρα και τοποθετήθηκε για τη δικαστική έρευνα σχετικά με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, αλλά και για τις εκλογές του 2027.

Οι αναθέσεις και η κριτική στον Τσίπρα

Ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι δεν προτίθεται να δικάσει τον Μίλτο Χατζηγιαννάκη. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι απαιτούνται εξηγήσεις όταν ένας δήμαρχος αναθέτει δουλειές σε εταιρεία ανθρώπου με τον οποίο συμμετέχει ως συνέταιρος σε άλλη επιχείρηση.

«Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περάσει ούτε ασχολίαστο, ούτε απαρατήρητο, ούτε να μην απαντηθεί σε βάθος», ανέφερε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα «από σουρεαλιστική μέχρι προκλητική». Τον κατηγόρησε ότι επιτίθεται στην κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για σειρά υποθέσεων, ενώ παρέχει πολιτική κάλυψη στον κ. Χατζηγιαννάκη.

«Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη» για τον Λιάκο

Για την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι επρόκειτο για σωστή απόφαση υπό τις συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί, χωρίς αυτό να συνιστά παραδοχή προσωπικής ευθύνης.

Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη και ότι κάθε πολιτικό πρόσωπο πρέπει να κρίνεται για τις δικές του πράξεις και παραλείψεις.

Όπως ανέφερε, ο κ. Λιάκος δεν άλλαξε τις εξηγήσεις που είχε δώσει, αλλά συνυπολόγισε την έκταση που πήρε η υπόθεση, τις επιθέσεις που δέχθηκε και τους προβληματισμούς συναδέλφων του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε ότι οι δύο υποθέσεις διαφέρουν, καθώς, κατά τον ίδιο, η μία αφορά το ίδιο το πολιτικό πρόσωπο και η άλλη συγγενικά πρόσωπα. Για τον κ. Λιάκο σημείωσε ότι δεν ήταν ούτε εκείνος που έκανε τις αναθέσεις ούτε ο αποδέκτης τους.

«Ας σεβαστούμε τη δικαστική έρευνα» για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Απαντώντας στην κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την υπόθεση με τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι δεν θα ήταν ορθό να τοποθετηθεί δημοσίως ο πρωθυπουργός για μια υπόθεση που βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης.

Επισήμανε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν, επικαλέστηκε το τεκμήριο αθωότητας και χαρακτήρισε τις διαρροές δικογραφιών «μεγάλη πληγή».

«Ας σεβαστούμε τη δικαστική έρευνα. Ας μάθουμε να διαχωρίζουμε το τι μπορούμε να πούμε και το τι όχι», δήλωσε.

Αναφερόμενος και στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ότι η διερεύνηση μιας καταγγελίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αξιοποιεί πολιτικά τις δικαστικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση μέσω κοστολογημένων προτάσεων.

Εκλογές κοντά στον Μάιο του 2027 και στόχος η αυτοδυναμία

Ο κ. Μαρινάκης τοποθέτησε χρονικά τις εκλογές κοντά στον Μάιο του 2027, παραπέμποντας στις δηλώσεις του πρωθυπουργού. Ανέφερε ότι η ακριβής ημερομηνία συνδέεται με την εξέλιξη του κυβερνητικού έργου, την ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων και την παράδοση έργων.

Αναγνώρισε λάθη και παραλείψεις, υπερασπίστηκε όμως τον κυβερνητικό απολογισμό, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, την οικονομία και το ψηφιακό κράτος.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες, επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, την οποία χαρακτήρισε δύσκολη αλλά εφικτή. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα κριθεί από την αποτελεσματικότητά της και από το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει για την επόμενη τετραετία.

«Θα σεβαστούμε το οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα, το οποίο θα μας δείξει το δρόμο για την επόμενη μέρα των εκλογών», κατέληξε.