Συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα πραγματοποιήσει το Σάββατο (28/11) ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, στο ιστορικό ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε της Κωνσταντινούπολης.

Η συνάντηση έχει προγραμματιστεί για τις 14:30 ώρα Ελλάδας και πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς, στο περιθώριο της επίσκεψης του Έλληνα Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας μεταβαίνει στην Τουρκία για ανεπίσημη προσκυνηματική επίσκεψη, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ενόψει των εορτασμών για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται προς τιμήν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης.

Πώς προέκυψε η συνάντηση με τον Ερντογάν

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να τον ενημερώσει για την επικείμενη παρουσία του στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ο Τούρκος πρόεδρος πρότεινε να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Η πρόταση έγινε αποδεκτή και το τετ α τετ προγραμματίστηκε για το μεσημέρι του Σαββάτου, στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πρωτοβουλία για τη συνάντηση προήλθε από το γραφείο του Ερντογάν, παρότι η παρουσία του Έλληνα Προέδρου στην Τουρκία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο επίσημης διμερούς επίσκεψης.

Στις επίσημες επισκέψεις αρχηγών κρατών συνηθίζεται να προηγούνται συνεννοήσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ωστόσο, η συνάντηση προέκυψε με αφορμή την προσκυνηματική παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στην Πόλη.

Ποιοι θα συνοδεύουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Στην Κωνσταντινούπολη τον Κωνσταντίνο Τασούλα θα συνοδεύει η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Παράλληλα, στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο αναμένεται να παραστεί και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί αναλυτική ατζέντα των συνομιλιών των δύο προέδρων.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένουν στο επίκεντρο του διπλωματικού ενδιαφέροντος, με την Αθήνα και την Άγκυρα να διατηρούν ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας.

Εγκαίνια έκθεσης και επαφές με την ελληνική ομογένεια

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πραγματοποιήσει σειρά επισκέψεων και συναντήσεων που συνδέονται με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής κοινότητας στην Πόλη.

Μεταξύ άλλων, θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση με τίτλο «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης».

Η έκθεση είναι αφιερωμένη στην πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά που συνδέεται με το Φανάρι και την ιστορική παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα έχει επαφές με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του.

Ντολμάμπαχτσε: Το ιστορικό ανάκτορο όπου θα συναντηθούν οι δύο πρόεδροι

Η συνάντηση Τασούλα – Ερντογάν θα φιλοξενηθεί στο ανάκτορο Ντολμάμπαχτσε, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά κτήρια της Κωνσταντινούπολης, το οποίο βρίσκεται στην ευρωπαϊκή ακτή του Βοσπόρου.

Το παλάτι αποτέλεσε κατοικία των Οθωμανών σουλτάνων και διοικητικό κέντρο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από το 1856 έως το 1922, με εξαίρεση την περίοδο 1889–1909, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε το ανάκτορο Γιλντίζ.

Η κατασκευή του ξεκίνησε το 1843, κατόπιν εντολής του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α΄, και ολοκληρώθηκε το 1856.

Το όνομά του σημαίνει «γεμιστός κήπος», ενώ το συγκρότημα καταλαμβάνει έκταση περίπου 110 στρεμμάτων.

Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, το κόστος κατασκευής του ανήλθε σε πέντε εκατομμύρια οθωμανικά χρυσά νομίσματα, ποσό που αντιστοιχούσε περίπου σε 35 τόνους χρυσού.

Η πρόσοψη του ανακτόρου εκτείνεται σε μήκος περίπου 248 μέτρων, ενώ στο εσωτερικό του περιλαμβάνονται μεγάλες αίθουσες υποδοχής, πολυτελή διαμερίσματα και χώροι που χρησιμοποιούνταν για επίσημες τελετές.

Σήμερα, το Ντολμάμπαχτσε αποτελεί σημαντικό ιστορικό αξιοθέατο της Κωνσταντινούπολης, ενώ χρησιμοποιείται και για υψηλού επιπέδου επίσημες συναντήσεις.

Το μεσημέρι του Σαββάτου θα αποτελέσει το σκηνικό της συνάντησης μεταξύ των προέδρων Ελλάδας και Τουρκίας, η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.