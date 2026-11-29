Μια από τις πιο ξεχωριστές Porsche Carrera GT που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασία ετοιμάζεται να αλλάξει χέρια, καθώς δεν πρόκειται απλώς για ένα σπάνιο γερμανικό supercar, αλλά για ένα αυτοκίνητο που ο οίκος Mecum συνδέει με τον Michael Schumacher.

Η μαύρη Porsche Carrera GT του 2004 θα δημοπρατηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2027, στο πλαίσιο της μεγάλης δημοπρασίας Kissimmee 2027, στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στις εντυπωσιακές προδιαγραφές της, αλλά κυρίως στον φάκελο εγγράφων που τη συνοδεύει και ο οποίος, σύμφωνα με τη Mecum, τεκμηριώνει τη σχέση της με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1.

Η ιστορία ξεκινά το 2004, όταν ο Schumacher αγωνιζόταν με τη Ferrari. Σύμφωνα με την περιγραφή του οίκου δημοπρασιών, η Carrera GT παραγγέλθηκε καινούργια για τον Γερμανό οδηγό, αλλά δεν ταξινομήθηκε στο δικό του όνομα. Στα έγγραφα εμφανίζεται ο επί χρόνια μάνατζέρ του, Willi Weber, μέσω της εταιρείας του, Weber Management.

Ο λόγος, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, ήταν οι συμβατικές υποχρεώσεις του Schumacher απέναντι στη Ferrari, οι οποίες φέρεται να περιόριζαν τη δυνατότητά του να εμφανίζεται με αυτοκίνητα ανταγωνιστικών κατασκευαστών. Έτσι, η Porsche πέρασε στα χαρτιά στο όνομα του μάνατζέρ του, ενώ ο Schumacher φέρεται να τη χρησιμοποιούσε στην προσωπική του ζωή.

Οι φωτογραφίες, το κράνος και το σήμα «MS»

Η Mecum αναφέρει ότι ο φάκελος περιλαμβάνει φωτογραφίες του Schumacher πίσω από το τιμόνι, αλλά και το εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου, στο οποίο υπάρχει εικονογράφηση με το χαρακτηριστικό αγωνιστικό του κράνος. Μάλιστα στο πίσω μέρος του αμαξώματος υπάρχει ένα διακριτικό αυτοκόλλητο με τα αρχικά «MS», στοιχείο που παραπέμπει στον επτάκις πρωταθλητή. Το αυτοκίνητο έχει αριθμό πλαισίου 000116 και είναι το 104ο από τα συνολικά 1.270 αντίτυπα της Carrera GT που κατασκευάστηκαν. Διαθέτει μαύρο εξωτερικό χρώμα και αντίστοιχο μαύρο δερμάτινο εσωτερικό, ενώ συνοδεύεται από τα εργοστασιακά βιβλία και τα σχετικά έγγραφα.

Ο ατμοσφαιρικός V10 των 5,7 λίτρων και οι 605 ίπποι

Στο κέντρο του βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V10 κινητήρας 5,7 λίτρων, με απόδοση 605 ίππων και ροπή 590 Nm. Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων, συνδυασμός που σήμερα θεωρείται σχεδόν εξαφανισμένος στην κατηγορία των εξωτικών supercars. Οι επιδόσεις είναι ανάλογες του χαρακτήρα της με το 0-100λμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 3,8 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 330 χλμ./ώρα.

Πόσο μπορεί να πουληθεί η Porsche του Schumacher;

Η Carrera GT θα περάσει από το σφυρί στις 16 Ιανουαρίου 2027, στη δημοπρασία Kissimmee της Mecum, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 17 Ιανουαρίου στο Osceola Heritage Park της Φλόριντα. Μέχρι στιγμής, ο οίκος δεν έχει ανακοινώσει εκτιμώμενη τιμή πώλησης. Είναι, πάντως, σαφές ότι η σπανιότητα του μοντέλου, ο ατμοσφαιρικός V10, το χειροκίνητο κιβώτιο και κυρίως η ιδιαίτερη ιστορία που συνοδεύει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των συλλεκτών.