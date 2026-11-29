Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (FFBB), Ζαν-Πιερ Ανκλέρ, εξέφρασε (28/11) την αγανάκτησή του σχετικά με σχόλια του προπονητή της Εθνικής ομάδας της Τουρκίας και πρώην τεχνικού του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν ο οποίος αναφέρθηκε στους μαύρους Γάλλους παίκτες λέγοντας ότι «προέρχονται από διάφορες αποικίες».

Μετά την πρόκριση της γαλλικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027, ο Ανκλέρ εξέδωσε ανακοίνωση, δηλώνοντας «σοκαρισμένος από τη συσχέτιση που έγινε μεταξύ του χρώματος του δέρματος ενός παίκτη και της εθνικότητάς του».

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