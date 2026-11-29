Πέτρος Πετρόπουλος

Αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει με τα περιβόητα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης», που έφερε στο φως η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έκανε μιλώντας στη «Ζούγκλα» ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Α΄Αντιπρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος.

Ο κ. Κωνσταντέλλος αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», περιγράφοντας όλο το χρονικό της υπόθεσης από το 2021, περίοδο κατά την οποία ανέλαβε την προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης μίλησε για τα τεχνικά και θεσμικά κενά του συγκεκριμένου προγράμματος, αλλά και για τις επιθέσεις που δέχθηκε με αρνητικά δημοσιεύματα σε βάρος του, όταν δημοσιοποίησε τα ευρήματα της Επιτροπής.

Ακόμη, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώθηκαν οι πολύ υψηλές τιμές των διαγωνισμών, αλλά και τον ρόλο των Δήμων μέσω του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ακατάλληλη μεθοδολογία, αντίθετη στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς

Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντέλλος, στα μέσα του 2021 έλαβε εντολή από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔΑ να συγκροτήσει και να προεδρεύσει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, με αντικείμενο τη διαχείριση απορριμμάτων, την ενέργεια και τον ΕΔΣΝΑ. Έπειτα από ενδελεχή έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε σε δύο βασικά συμπεράσματα, τα οποία υιοθετήθηκαν από το Δ.Σ. και δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Το πρώτο εύρημα, τεκμηριωμένο με τεχνικά στοιχεία, ήταν ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν επαρκεί για να λύσει το χρόνιο πρόβλημα της χαμηλής ανακύκλωσης στη χώρα.

«Είναι εγκαταστάσεις οι οποίες μπαίνουν σε κλειστούς χώρους, κυρίως σε εμπορικά κέντρα, σε ξενοδοχεία, σε συγκροτήματα κατοικιών, σε σούπερ μάρκετ, και μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ μικρές ποσότητες από ανακυκλώσιμα υλικά, ειδικότερα πλαστικά φιαλίδια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το δεύτερο και εξίσου κρίσιμο ζήτημα αφορούσε τη συμβατότητα της πρακτικής με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Όπως τόνισε ο κ. Κωνσταντέλλος, απαγορεύεται οι χρήστες —δηλαδή οι Περιφέρειες, οι φορείς διαχείρισης ή οι Δήμοι— να αγοράζουν τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί από ένα σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως η ανταποδοτική ανακύκλωση. Κάθε τέτοιο σύστημα εισπράττει συγκεκριμένη εισφορά από τους παραγωγούς συσκευασιών και οφείλει το ίδιο να επενδύει στον μηχανολογικό του εξοπλισμό. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το σύστημα του μπλε κάδου, το οποίο παρέχει δωρεάν στους Δήμους τόσο τους κάδους, όσο και τα απορριμματοφόρα, με την Αυτοδιοίκηση να διαθέτει μόνο τους οδηγούς και τα πληρώματα.

Η «δολοφονία χαρακτήρα» και η παγίωση των τιμών

Η δημοσιοποίηση αυτών των τεκμηριωμένων θέσεων πυροδότησε, σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, μια οργανωμένη επίθεση εναντίον του:

«Ξεκίνησε μία διαδικασία που διήρκεσε περίπου ένα χρόνο με 27 —είναι μετρημένα αυτά— δημοσιεύματα, τα οποία ουσιαστικά στόχευαν στη δολοφονία χαρακτήρα του ομιλούντα, προφανώς για να σταματήσω να αναπαράγω τις απόψεις της Επιτροπής», ανέφερε, προσθέτοντας πως, παρότι δημιουργήθηκε αρνητικό πολιτικό κλίμα σε βάρος του ίδιου και της Δημοτικής του Αρχής, κατάφεραν να το αντιμετωπίσουν.

Στο μεσοδιάστημα, ωστόσο, η υπόθεση είχε ήδη πάρει τον δρόμο της. Είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί οι τρεις πρώτοι μεγάλοι διαγωνισμοί —για τον ΕΔΣΝΑ και την Περιφέρεια Αττικής, τον ΕΣΔΑΚ στην Κρήτη και την Πελοπόννησο— που αφορούσαν συνολικά 248 σπιτάκια ανακύκλωσης, διαμορφώνοντας την τιμή αγοράς στα 300.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (372.000 ευρώ).

Η Πρόσκληση 4 του «Αντώνης Τρίτσης» για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» και η εξωθεσμική παρότρυνση στους Δήμους να συμμετέχουν

Στη συνέχεια, τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» εντάχθηκαν ως επιλέξιμη δαπάνη στην Πρόσκληση 4 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», με αποτέλεσμα οι Δήμοι να παροτρυνθούν, άμεσα και έμμεσα, να προχωρήσουν στην αγορά τους, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία δεν προβλεπόταν θεσμικά.

Ο κ. Κωνσταντέλλος υπερασπίστηκε τη στάση των Δημάρχων που συμμετείχαν, επισημαίνοντας ότι οι διαγωνισμοί επιτρέπονταν ρητά από τις προσκλήσεις των Υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλλοντος.

Όπως εξήγησε, οι Δήμοι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα να διεξάγουν διεθνή έρευνα αγοράς, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσουν ως σημείο αναφοράς την ήδη εμπεδωμένη τιμή των 300.000 έως 330.000 ευρώ που είχε προκύψει από τις τρεις προηγούμενες μεγάλες προμήθειες.

Το πόρισμα για υπερτιμολογήσεις και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Έπειτα από ενστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε δημοσιονομικό έλεγχο. Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντέλλο, στο προσωρινό πόρισμα —και όχι στο τελικό— καταγράφηκαν σοβαρά ευρήματα: υπερτιμολογήσεις (καθώς αντίστοιχες τεχνολογίες εντοπίστηκαν στο εξωτερικό σε τιμές από 66.000 έως 90.000 ευρώ), φωτογραφικοί όροι διαγωνισμών και συμμετοχή συγγενών εταιρειών με κοινή μετοχική σύνθεση.

Η υπόθεση παρέμεινε στάσιμη μέχρι το 2025, όταν παρενέβη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Στο πλαίσιο της έρευνας κλήθηκε να καταθέσει και ο ίδιος, μαζί με άλλους συναδέλφους του, παραδίδοντας όλα τα στοιχεία και τα ευρήματα της θητείας του. Υπογράμμισε πάντως ότι ούτε ο ίδιος, ούτε η Αυτοδιοίκηση έχουν πρόσβαση στη δικογραφία, καλώντας σε προσοχή στις δημόσιες τοποθετήσεις: «Ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι συλλαμβάνονται ή μπορεί να είναι και προσωρινά κρατούμενοι σε μεταγενέστερο στάδιο, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να καταδικαστούν τελεσιδίκως».

«Πενιχρά τα αποτελέσματα στην ανακύκλωση – Πρέπει να διαχειριζόμαστε με χρηστό τρόπο το δημόσιο χρήμα»

Κάνοντας έναν απολογισμό, ο κ. Κωνσταντέλλος δήλωσε ότι τα αποτελέσματα στον τομέα της ανακύκλωσης είναι «πενιχρά», επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις της Επιτροπής του 2022.

Κλείνοντας, εξέφρασε την ελπίδα η παρέμβαση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα, ώστε να περιοριστούν και να εξαλειφθούν φαινόμενα υπερχρέωσης, σπατάλης ή κατάχρησης ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων:

«Όλα αυτά είναι χρήματα τα οποία ανήκουν στους δημότες, στους φορολογούμενους. Πρέπει να τιμούμε τους συγκεκριμένους ανθρώπους και τον κόπο τους και να τα διαχειριζόμαστε με χρηστό και χρήσιμο τρόπο για την κοινωνία και το κοινωνικό σύνολο», κατέληξε.

Ακολουθεί βίντεο με όσα αποκαλυπτικά είπε ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, στη «Ζούγκλα»: