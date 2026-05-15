Ο Ιταλός και ο Γεωργιανός είναι οι τελευταίοι ξένοι ρέφερι που ορίστηκαν στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1. Οι επιλογές τους προκάλεσαν την αντίδραση του Ολυμπιακού.

Ο Αντρέα Κόλομπο διαιτήτευσε και πέρσι παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Την 3η αγωνιστική των play offs. Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί. Ο Ιταλός ρέφερι απέβαλε στις καθυστερήσεις τον Πασχαλάκη, τον Κάρμο, τον Μουκουντί, τον Μαρσιάλ, τον Αλμέιδα και τον Βέγκα!

