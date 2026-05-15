Στη Λιβύη, εκεί όπου η πολιτική αποτελεί ένα «ντέρμπι» χωρίς διαιτητή, ένα μη δοθέν… πέναλτι στάθηκε αρκετό για να πάρει φωτιά μέχρι και το πρωθυπουργικό γραφείο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στην Τρίπολη.

Το βράδυ της Πέμπτης 14 Μαΐου, οπαδοί της Ιττιχάντ Τρίπολης αποφάσισαν ότι η καλύτερη απάντηση σε μια αμφισβητούμενη διαιτητική απόφαση δεν ήταν οι διαμαρτυρίες και το πέταγμα αντικειμένων στον διαιτητή, αλλά οι επιθέσεις, οι φωτιές και ένα γενικευμένο ξέσπασμα που θύμισε εμφύλιο παρά ποδοσφαιρικό αγώνα….

