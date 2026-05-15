Κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα «Απρόσκλητες μνήμες» της Λίτσας Γκούνη, με την ηρωίδα της, δραστήρια νεαρή δημοσιογράφο, την Αντιγόνη, όπως και η πρωταγωνίστρια της αρχαίας τραγωδίας, να αψηφά τις συμβάσεις, να παλεύει για την καταπολέμηση της αδικίας και να υπερασπίζεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οι αποστολές σε εμπόλεμες ζώνες και η βίωση μιας θλιβερής πραγματικότητας αποτελούν τη μια όψη της ζωής της, όταν η άλλη αναμετριέται με τον αιφνίδιο άνισο έρωτα για έναν διάσημο Τούρκο ηθοποιό.

Ένα διακριτικό και γοητευτικό παιχνίδι, μια έντονη ερωτική και μια σκληρή πολιτική πραγματικότητα σε έναν αιματηρό διεθνή ορίζοντα θα ορίσουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο το απόλυτο πάθος θα μετουσιωθεί σε ουσιαστική αγάπη, και ο πόθος για δικαιοσύνη σε προσφορά και αλληλεγγύη σ’ ένα στρατόπεδο που περιθάλπει τραυματισμένα παιδιά.

Ο αφηγηματικός ιστός απλώνεται κυρίως σε τρεις πόλεις, την Αθήνα, τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη σε ένα κατά βάση ερωτικό μυθιστόρημα που σκιαγραφεί άρτια τους χαρακτήρες των ηρώων και διεισδύει στον ψυχισμό τους.

Σελ.: 490

Διαστάσεις: 14χ21

ISBN: 978-618-238-103-8

ΤΙΜΗ: 13.78

Βιογραφικό συγγραφέως

Η Λίτσα Γκούνη γεννήθηκε στην Αγριλιά Μεσσηνίας. Μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Δημοσιογραφία και εργάστηκε στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο καθώς και στο κρατικό ραδιόφωνο. Για είκοσι πέντε περίπου χρόνια εργάστηκε στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (ΔΟΛ) στον «Ταχυδρόμο» και «Τα ΝΕΑ».

Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Μπορείτε να το παραλάβετε με ένα τηλεφώνημα στο 2130-434485 ή στέλνοντας email στο komninosorders@gmail.com

