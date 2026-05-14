Ατύχημα με υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού και αλιευτικό σκάφος σημειώθηκε στα ανοιχτά της Τήνου. Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (14/05), τα δίχτυα του σκάφους μπλέχτηκαν στην προπέλα του υποβρυχίου.

Σημειώνεται πως το συμβάν καταγράφηκε μεταξύ Άνδρου και Τήνου και η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εθνικής άσκησης «ΚΑΤΑΙΓΙΣ 26», το υποβρύχιο εν καταδύσει στη θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων αντιλήφθηκε την παρουσία του αλιευτικού σκάφους πλησίον του και προέβη σε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες.

Τέτοιου είδους ασκήσεις του Πολεμικού Ναυτικού ασκούνται σε ρεαλιστικά σενάρια και τα υποβρύχια επιχειρούν σε περιοχές με έντονη ναυτιλιακή κίνηση.

Το σκάφος ήταν σε νόμιμη αλιευτική δραστηριότητα και σημειώνεται πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.