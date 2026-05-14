Ένταση δημιουργήθηκε στη σημερινή (14/5), Συνεδρίαση της Βουλής, με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, να καταγγέλλει οργανωμένο σχέδιο εξόντωσής της και τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να ανταπαντά με συγκεκριμένες κατηγορίες για εργασιακές και φορολογικές παραβάσεις.

Η κα Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την αυριανή (15/5), Συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας για την άρση της ασυλίας της, υποστήριξε ότι βρίσκεται στο στόχαστρο μιας «βιομηχανίας μηνύσεων» που υποκινείται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Χριστόφορο Σεβαστίδη.

«Ενώ καθυστερούν τη συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές και ακόμα δεν έχουμε ημερομηνία, ενώ τρενάρανε όσο μπορούσαν την υπόθεση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την βάζουν τελικά την προσεχή Πέμπτη (σ.σ. συζήτηση στην Ολομέλεια), όσο το δυνατόν πιο πέρα, τι μεθοδεύουνε; Πώς θα στοχοποιήσουν εμένα, ως ενοχλητική πολιτική αρχηγό. Και τι μεθοδεύουνε και έχετε συμμετοχή δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε (σ.σ. απευθυνόμενη στον Γ. Γεωργαντά) και εσείς;

Μου κοινοποιείτε την Τρίτη ή την Τετάρτη, σε ημέρα που δεν έχω παραλάβει τρεις δικογραφίες που ήρθαν εσπευσμένα, κατόπιν παραγγελίας Φλωρίδη στη Βουλή, πριν τις παραλάβω… μου κοινοποιείτε κλήση, να πάω στην Επιτροπή Δεοντολογίας την Παρασκευή. Για τρεις δικογραφίες που δεν τις παρέλαβα ποτέ, για μια ψευδομήνυση του Γεωργιάδη, ενώ η δική μου προηγηθείσα μήνυση, δεν έχει ακόμα διαβιβασθεί και για άλλη μια μήνυση», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κα Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι οι τέσσερις μηνύσεις, είναι μηνύσεις δικαστών και αστυνομικών στη Λάρισα, εναντίον της, εναντίον συνηγόρων οικογενειών των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών και εναντίον γονιών.

«Μηνύουν τους γονείς και τους συνηγόρους και εμένα, ως συνήγορο, στην υπόθεση των Τεμπών. Εκεί, δηλαδή, που έπρεπε γονυπετείς να ζητάνε συγνώμη, οργανώνουν μηνύσεις δικαστών, αστυνομικών και παραγόντων της Λάρισας, με εντολή Φλωρίδη και Σεβαστίδη, για να πάνε κατηγορούμενους τους γονείς, τους συγγενείς, τους συνηγόρους και εμένα», είπε η κα Κωνσταντοπούλου και κατήγγειλε ότι υπάρχει μεθόδευση για να υλοποιηθεί η προαναγγελία του «παρακρατικού Γεωργιάδη» που είχε πει «θα σας κάνω 15 μηνύσεις την εβδομάδα και θα σας βάλω φυλακή».

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε, επίσης, ότι η νομοθετική ρύθμιση να περαιώνονται εντός τριμήνου οι δικογραφίες, που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν προορίζεται για τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά για την αντιπολίτευση.

«Το επιχειρήσατε χθες σε άλλον αρχηγό, το κάνετε σε μένα εντατικότατα και θα έρθει και η σειρά άλλων. Δεν το κάνουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριοι, γίνεται δίκη αύριο με κατηγορούμενο τον Μελά και δεν μιλάει κανείς. Ενώ πήγε ο βουλευτής σας, ο Φάνης Παππάς, μάρτυρας, ενώ πήγε ο Βάρας», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και κατήγγειλε και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργο Γεωργαντά και σημείωσε: «Υπάρχει σαφής κατάχρηση εξουσίας. Έχω συναντήσει κυκλώματα και έχω αντιπαρατεθεί μαζί τους από 26 χρονών. Δεν βρέθηκαν εκείνα τα κυκλώματα να με τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί και βεβαίως θα καταμηνυθείτε και εσείς και όποιος συμπράττει σε αυτή τη διαδικασία, για κατάχρηση εξουσίας».

«Οι απαντήσεις στις αιτιάσεις αυτές θα δοθούν αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας», είπε ο Γιώργος Γεωργαντάς.

Η απάντηση Γεωργιάδη

Ο Υπουργός Υγείας απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «παρακράτους», υποστηρίζοντας ότι η κα Κωνσταντοπούλου βρίσκεται αντιμέτωπη με την ανεξάρτητη Επιθεώρηση Εργασίας και την πραγματικότητα.

«Κυρία Πρόεδρε της Πλεύσης Ελευθερίας και μεγάλη υποκρίτρια, δεν υπάρχει κανένας παρακρατικός μηχανισμός που σας κυνηγάει. Σας κυνηγάει η κουνιάδα της κυρίας Κεφαλά, που κάθεται δύο θέσεις δίπλα σας, η οποία έχει πάει στην Επιθεώρηση Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας δεν είναι παρακρατικός οργανισμός, αλλά ανεξάρτητη αρχή», είπε ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και σχολίασε ότι η κα Κωνσταντοπούλου προσήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας, «εν εξάλλω», «σε κρίση προφανώς».

«Η κουνιάδα της Κας Κεφαλά πήγε στην Επιθεώρηση Εργασίας και κατήγγειλε ότι της χρωστάτε μισθούς ενός έτους. Ήρθατε και κάνατε μήνυση σε μένα και στον κ. Κουσουλό και είπατε ότι δεν την ξέρετε και είναι φανταστικό πρόσωπο», είπε ο Υπουργός Υγείας και πρόσθεσε ότι, ενώ ο αρχικός ισχυρισμός της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας ήταν πως η κουνιάδα της Κας Κεφαλά δεν ήταν εργαζόμενη της, αποδείχτηκε ότι στην ΕΡΓΑΝΗ της είχε καταβληθεί δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα – που είναι ποινικό αδίκημα αν δεν πληρωθεί – αλλά δεν της είχε καταβληθεί η μισθοδοσία και ενώ βάσει της ΕΡΓΑΝΗΣ, είναι εργαζόμενη της, εν ενεργεία, και εφόσον δεν έχει γίνει πληρωμή διατραπεζική του μισθού της, η κα Κωνσταντοπούλου της έχει φάει τους μισθούς και έχει παραβιάσει την εργατική νομοθεσία και έπρεπε ήδη να της έχει επιβληθεί πρόστιμο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου πήρε τέσσερις φορές αναβολή στον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας και την 4η φορά έκανε και μήνυση στον ελεγκτή, «τον έκλεισε στο τμήμα ένα βράδυ, εκμεταλλευόμενη ότι η ίδια έχει βουλευτική ασυλία, εκείνος δεν μπορούσε να της κάνει μήνυση, αλλά του έκανε μήνυση η Ζωή Κωνσταντοπούλου».

«Αποδείχθηκε από την ΑΑΔΕ ότι όχι μόνο ήταν εργαζόμενη σας, εν ενεργεία, αλλά έχετε δηλώσει στην εφορία ότι την έχετε πληρώσει 21.000 ευρώ, ενώ αυτή δεν τα έχει πάρει. Δηλαδή και είναι αποδεδειγμένα εργαζόμενή σας, από την ΑΑΔΕ και την ΕΡΓΑΝΗ και της χρωστάτε τα λεφτά και έχετε κάνει και φορολογική παράβαση», είπε ο Υπουργός Υγείας και σημείωσε:

«Οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης είχε υποπέσει σε τόσες παρανομίες, θα ήταν τώρα κατηγορούμενος. Εσείς, αντί να απολογηθείτε γι΄αυτά, κάνετε μπούλινγκ στην Επιθεώρηση Εργασίας, κατηγορείτε την κουνιάδα της Κας Κεφαλά, ως απατεώνισσα».

Η διαδικασία έκλεισε μέσα σε κλίμα γενικευμένης έντασης, με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής να αρνείται τον λόγο στην κα Κωνσταντοπούλου για δευτερολογία, προκειμένου να προετοιμαστεί η αίθουσα για την ομιλία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.