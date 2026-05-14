Τη λύπη του για την παραίτηση του Υπουργού Υγείας, Γουές Στρίτινγκ, εξέφρασε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μέσω επιστολής στην οποία υπογραμμίζει την ανάγκη προσήλωσης της κυβέρνησης στις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά πως η απουσία του Στρίτινγκ από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί απώλεια για τη δρομολογημένη μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), ενώ παράλληλα έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου.

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, η κυβέρνηση οφείλει να βάλει οριστικό τέλος στο πολιτικό χάος, τηρώντας την εντολή που έλαβαν από τους Βρετανούς ψηφοφόρους στις εκλογές της 4ης Ιουλίου 2024, όπου απορρίφθηκε κατηγορηματικά η προηγούμενη πολιτική κατάσταση.