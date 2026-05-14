Του Πολύβιου Κανέ

Με πρωτοσέλιδη ανάρτηση στην ηλεκτρονική έκδοση της γαλλικής «Le Monde» της Πέμπτης 14 Μαΐου, πληροφορηθήκαμε πως παραιτήθηκε η κυβέρνηση της Λετονίας μετά από κατά λάθος πτώση σε λετονικό έδαφος ουκρανικών drones.

Συγκεκριμένα η πρωθυπουργός της χώρας υπέβαλε την παραίτησή της μετά από έντονες πολιτικές εξελίξεις. Προηγουμένως είχε απαιτήσει την παραίτηση του Υπουργού Αμύνης διότι «Δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια της χώρας» όπως κατέδειξαν οι πτώσεις ουκρανικών Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, έστω και αν αυτές οι πτώσεις συνέβησαν κατά λάθος.

Με λίγα λόγια, σε αυτήν την χώρα της Βαλτικής, λειτούργησε άψογα η έννοια της πολιτικής ευθύνης, έναντι μείζονος ζητήματος ασφαλείας.

Στην χώρα της φαιδράς πορτοκαλέας, ο Υπουργός Άμυνας, αφού με περισσή αυταρέσκεια δήλωσε ψευδώς σε πολιτική σύναξη του κυβερνώντος κόμματος πως « το ουκρανικό drone στη Λευκάδα εντοπίστηκε σε διεθνή ύδατα», και πως «ξέρουμε περίπου τι περιέχει το σκάφος και δεν έχουμε τίποτε να ζηλέψουμε», επανήλθε τις επόμενες ημέρες και μάλιστα με ανεξήγητο τσαμπουκά.

Αίφνης το drone αναβαθμίστηκε σε «εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση» με το επιπρόσθετο επιχείρημα πως «Θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρό ζήτημα ασφαλείας στην ναυσιπλοΐα», για να καταλήξουμε στο απειλητικό: «Περιμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία».

Υπενθυμίζουμε στον Υπουργό Άμυνας της χώρας όπου ευδοκιμεί η φαιδρά πορτοκαλέα, πως το drone εντοπίστηκε από ψαράδες στο ακρωτήριο Δουκάτο εντός χωρικών υδάτων βεβαίως, αφού το είχαν προσεγγίσει δύο αγνώστων λοιπών στοιχείων Βούλγαροι κατά δήλωσή τους. Το σκάφος με 100 κιλά εκρηκτικά, το οποίο στην αρχή ήταν 300, για να καταλήξουμε σε 30, προκειμένου να ανατινάξουμε στο τέλος 100, ρυμουλκήθηκε σε ψαρολίμανο από τους ψαράδες, διότι προφανώς το Λιμενικό θεώρησε σκόπιμο να μην αναλάβει την επιχείρηση υπό τον έλεγχό του.

Στο ψαρολίμανο, παρουσία ομήγυρης, ελέγχθηκε το σκάφος και εντοπίστηκαν οι επικρουστήρες 3 τον αριθμό και οι πυροκροτητές. Όλη αυτήν την ώρα, η μηχανή του σκάφους λειτουργούσε κανονικά. Ευτυχώς, ο Θεός της Ελλάδος, για μία ακόμη φορά έκανε το θαύμα του!

Με λίγα λόγια: Ο μηχανισμός επιτήρησης των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας δεν εντόπισε το οπλισμένο με εκρηκτικά ουκρανικό drone.

Το εντόπισαν και το ρυμούλκησαν πολίτες που είχαν άγνοια κινδύνου, βεβαίως.

Οι μηχανισμοί ασφαλείας ερεύνησαν το σκάφος μετά από ώρες.

Επιστρατεύτηκε η μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών (και ευτυχώς, διότι η μονάδα αυτή διαθέτει τεχνογνωσία) και ανατινάχθηκε η εκρηκτική ύλη του drone. Γιατί αλήθεια είναι υπερήφανος ο Υπουργός Αμύνης; Να μας εξηγήσει, για να καταλάβουμε και εμείς. Ο συνάδελφός του ο Λετονός ωστόσο παραιτήθηκε, διότι «δεν ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια των συμπολιτών του». Ο κ. Δένδιας άραγε την εγγυάται, μετά από αυτά που συνέβησαν στην Λευκάδα;