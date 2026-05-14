Η συμμετοχή της Σουηδίας στη Eurovision 2026 εξελίσσεται σε θρίλερ, αφού η Felicia Eriksson, η τραγουδίστρια που εκπροσωπεί τη χώρα με το τραγούδι «My System», έχασε τη φωνή της, λίγες ώρες πριν από το μεγάλο τελικό του Σαββάτου 16 Μαΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της σουηδικής αποστολής, η καλλιτέχνιδα αντιμετωπίζει σοβαρά φωνητικά προβλήματα, αποτέλεσμα της έντονης πίεσης και εξάντλησης των τελευταίων ημερών.

Οι γιατροί της συνέστησαν αυστηρή φωνητική ανάπαυση, προκειμένου να προστατεύσει τη φωνή της, ενόψει του τελικού.

Η ομάδα της Felicia Eriksson μίλησε στη σουηδική εφημερίδα Aftonbladet, και δήλωσε: «Η Felicia ξύπνησε με μια φωνή που μόλις και μετά βίας αναγνωρίζεται. Το Τυρκουάζ Χαλί, το τραγούδι, οι πολλές μέρες στην ξηρή ατμόσφαιρα της αρένας, οι ζητωκραυγές και οι συνεχείς συζητήσεις έχουν επηρεάσει αρνητικά. Ευτυχώς, δεν είναι άρρωστη με κανέναν τρόπο, αλλά της έχει συστηθεί πλήρης απαγόρευση ομιλίας».

Από την πλευρά της, η ίδια η Felicia Eriksson σχολίασε: «Το να μιλάω είναι το χειρότερο κομμάτι, και είναι καταστροφή για μένα γιατί μισώ τη σιωπή! Αλλά πρέπει απλώς να ακολουθήσω τις συμβουλές που μου έχουν δοθεί – να μείνω σιωπηλή, να ξεκουραστώ και να πιω νερό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για τον τελικό. Τότε είναι που και η φωνή μου και τα γυαλιά μου πρέπει να αντέξουν».

Μάλιστα, λόγω των φωνητικών προβλημάτων, η σουηδική αποστολή ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις της Felicia Eriksson, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ξεκούρασή της πριν από τις τελικές πρόβες της Παρασκευής και τη μεγάλη βραδιά του Σαββάτου.

govastiletto.gr – Eurovision 2026: Γιατί η εκπρόσωπος της Σουηδίας, Felicia Eriksson φοράει μάσκα στη σκηνή;