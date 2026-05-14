Η Λίτσα Πατέρα εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένη μπροστά στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», μιλώντας για την Κατερίνα Καινούργιου και τη νέα σελίδα στη ζωή της μετά τη μητρότητα.

Η γνωστή αστρολόγος δεν έκρυψε τη συναισθηματική της φόρτιση, λέγοντας πως χάρηκε βαθιά για την παρουσιάστρια και τη σημαντική αλλαγή που βιώνει.

Με εμφανή συγκίνηση, ανέφερε πως η Καινούργιου της είναι ένα πολύ αγαπητό πρόσωπο και της ευχήθηκε τα καλύτερα για το παιδί της και τη νέα της καθημερινότητα.

«Πόσο χαίρομαι πραγματικά… έχω συγκινηθεί πολύ, κλαίω. Να της πεις τις πιο όμορφες ευχές μου, της αξίζει», είπε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα δημόσιο μήνυμα αγάπης και στήριξης.

Στη συνέχεια, η Λίτσα Πατέρα στάθηκε και στο βαθύτερο νόημα της μητρότητας, σημειώνοντας πως καμία επαγγελματική επιτυχία δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά που φέρνει ένα παιδί στη ζωή μιας γυναίκας.

