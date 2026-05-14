Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης μίλησε με ιδιαίτερη τρυφερότητα για τη σχέση του με την Έφη Μουρίκη, αποκαλύπτοντας πως παραμένουν αχώριστοι έπειτα από 38 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στους ρόλους που τον σημάδεψαν καλλιτεχνικά, όσο και στη μακροχρόνια σχέση του με τη σύζυγό του, με την οποία εξακολουθούν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί.

Όπως είπε, οι διαφωνίες μέσα σε μια σχέση είναι φυσιολογικές και συχνά λειτουργούν δημιουργικά, ειδικά όταν και οι δύο άνθρωποι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και αλληλοεκτίμηση.

«Δεν μας φτάνουν οι ώρες για να είμαστε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια σχέση που, παρά τα πολλά χρόνια κοινής ζωής, παραμένει γεμάτη αγάπη, επικοινωνία και ουσιαστική συντροφικότητα.

