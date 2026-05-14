Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Πέμπτης (14/5) στην ΕΛ.ΑΣ, καθώς εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε αυτοκίνητο στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ ειδοποιήθηκαν για ένα σταθμευμένο όχημα στη δεξιά πλευρά της Λεωφόρου Σπάτων, στο ρεύμα προς Σπάτα.

Το αυτοκίνητο βρισκόταν ακινητοποιημένο στο ύψος της οδού Καραμανλή, σε κοντινή απόσταση από τον Πυροσβεστικό Σταθμό της περιοχής.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, πλησίασαν το όχημα και είδαν έναν άνδρα ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο θάνατος του άνδρα πιθανώς να οφείλεται σε παθολογικά αίτια, όμως οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή.