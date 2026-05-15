Στο επίκεντρο του διεθνούς στρατιωτικού αθλητισμού βρέθηκε το Μονακό, το οποίο φιλοξένησε τις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης και του Συνεδρίου του Παγκόσμιου Στρατιωτικού Αθλητικού Συμβουλίου (CISM).

Η φετινή διοργάνωση, που τελούσε υπό την υψηλή προστασία του Ηγεμόνα Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄, αποτέλεσε ορόσημο για τον οργανισμό, καθώς συγκέντρωσε για πρώτη φορά στο Πριγκιπάτο ανώτατες στρατιωτικές αντιπροσωπείες από τα 142 κράτη-μέλη του.

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε ενεργά στις εργασίες με επικεφαλής τον Διευθυντή της Γραμματείας ΑΣΑΕΔ, Αντισυνταγματάρχη Γεώργιο Χασανάκο, ενισχύοντας την παρουσία της χώρας μας στον θεσμό που προάγει την ειρήνη και τη συνεργασία μέσω του αθλητισμού από το 1948.

Οι θεσμικές συναντήσεις και οι επίσημες τελετές κορυφώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης 7 Μαΐου με το επίσημο δείπνο Gala στη Μεγάλη Αίθουσα του Fairmont Monte Carlo, παρουσία των Αυτών Υψηλοτήτων, του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ και της Πριγκίπισσας Σαρλίν. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του CISM, Συνταγματάρχης Nilton Gomes Rolim, απένειμε τιμητικές διακρίσεις στο Πριγκιπικό Ζεύγος, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στους σκοπούς του Συμβουλίου. Παράλληλα, οι παράλληλες δράσεις, όπως η Πολιτιστική Ημέρα και η ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων, πρόσφεραν το έδαφος για την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της παγκόσμιας στρατιωτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαλόγου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Ιδιαίτερα σημαντική για την Ελλάδα ήταν η εκλογή της Αντιπλοιάρχου και Ολυμπιονίκη των καταδύσεων, Φλωρεντίας Σφακιανού, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η εκλογή του στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί μια σπουδαία διάκριση για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού τους και την ενεργό εμπλοκή της Ελλάδας στη λήψη αποφάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, το CISM επαναβεβαίωσε τον ρόλο του ως ο κορυφαίος οργανισμός στρατιωτικού αθλητισμού, συνεχίζοντας να εργάζεται για την προώθηση των πανανθρώπινων αξιών μέσα από την ευγενή άμιλλα.