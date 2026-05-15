Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής της ΓΑΔΑ, προχωρώντας στην εξάρθρωση ενός εκτεταμένου δικτύου που αποτελούνταν από δύο αλληλένδετες εγκληματικές οργανώσεις.

Έκλεβαν αυτοκίνητα απ’όλες τις γειτονιές της Αττικής και στη συνέχεια τα έκρυβαν σε σπίτια συνεργών τους ενώ σε μια περίπτωση εκβίασαν τον ιδιοκτήτη για να του το επιστρέψουν.

Η «έδρα» της πτώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν στη Θήβα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εγκληματική οργάνωση είχε στρατολογήσει και επαγγελματία κλειθροποιό, ο οποίος παρείχε εξειδικευμένες γνώσεις και υποστήριξη για την κατασκευή κλειδιών. Τις εντολές έδινε έγκλειστος των φυλακών με το προσωνύμιο «ο Γέρος».

Στη δεύτερη εγκληματική οργάνωση συμμετείχαν κάποια από τα μέλη της πρώτης και είχαν «εξειδίκευση» στη διακίνηση ναρκωτικών, στην ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας, και είχε ως αρχηγικό μέλος 31χρονο αλλοδαπό.

Τα ναρκωτικά αποθηκεύονταν σε συγκεκριμένο σπίτι στη Θήβα όπου ο αρχηγός ετοίμαζε τα πακέτα, ενημέρωνε τους συνεργούς του και κανόνιζε τις αγοραπωλησίες των παράνομων ουσιών.

Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των ναρκωτικών ουσιών, η οικία φυλασσόταν από μέλη της οργάνωσης καθ’ όλο το 24ωρο. Ο αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης κανόνιζε την τιμή πώλησης αλλά και τον τρόπο πληρωμής, επιλέγοντας αυτή να πραγματοποιείται μέσω εμβασμάτων στο διατραπεζικό σύστημα IRIS, σε τραπεζικό λογαριασμό γυναίκας με την οποία διατηρούσε σχέση και η οποία είχε ρόλο ταμία.

Από έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούμενος από πυροκροτητή, ποσότητα εκρηκτικής ύλης και φυτίλι,

-30- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -20- κιλά και -610- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

-1- κιλό και -144- γραμμ. κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα),

-11- νάιλον συσκευασίες περιέχουσες -805- γραμμάρια κοκαΐνης,

πυροβόλο όπλο,

-67- φυσίγγια,

κάρτες SIM,

-25- συσκευές κινητών τηλεφώνων,

φορητή συσκευή ανέπαφης αντιγραφής κλειδιών,

-7- μαχαίρια,

συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (τέιζερ),

μεταλλικό ρόπαλο,

χρυσαφικά,

-2- σιδερογροθιές,

ρουχισμός,

-7- τρίφτες και

-7- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κελιά Καταστήματος Κράτησης της χώρας όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα των οργανώσεων.

Ακόμα, κατασχέθηκαν 11 οχήματα, τα οποία οι δράστες χρησιμοποιούσαν για την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και εκβίασης σε Άλιμο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Νίκαια και Πατήσια.

Οι 24 συλληφθέντες, μέλη των δύο εγκληματικών οργανώσεων, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.