Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno και δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα, περιγράφοντας μια ιδιαίτερα βαριά ατμόσφαιρα από τα γεγονότα που έχουν σοκάρει την κοινωνία, όπως το σοβαρό ατύχημα στο Survivor με τον Σταύρο Φλώρο, αλλά και την τραγική απώλεια δύο 17χρονων κοριτσιών.

Ο παρουσιαστής τόνισε πως όλα αυτά δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα και ότι η κοινωνία πρέπει να σταθεί με περισσότερη σοβαρότητα απέναντι στη νέα γενιά, εκφράζοντας την αγωνία του για το πώς μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά και τι ψυχολογικά φορτία κουβαλούν.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Είναι πολύ δύσκολες οι τελευταίες ημέρες, αυτά που βλέπουμε μας έχουν σοκάρει, θα έπρεπε να υπάρξει μια συνολική αφύπνιση και συζήτηση γύρω από το ζήτημα».

Σε πιο έντονο τόνο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη ευαισθησία και δράση, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα έπρεπε να ρίξουν μαύρη πλερέζα στη Βουλή», θέλοντας να δείξει το μέγεθος της ανησυχίας του και την ανάγκη, όπως υπογράμμισε, να καθίσουμε όλοι μαζί και να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει με τη νέα γενιά και γιατί δεν φαίνεται να είναι ευτυχισμένη.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο περιστατικό του Survivor, σημειώνοντας πως όσοι βρίσκονται πίσω από την παραγωγή έχουν επηρεαστεί βαθιά ψυχολογικά, τονίζοντας ότι τέτοια γεγονότα δεν αφήνουν κανέναν ανεπηρέαστο και πως απαιτείται χρόνος και στήριξη για να διαχειριστούν οι εμπλεκόμενοι το σοκ και την ένταση της κατάστασης.