Με ένα άκρως ξεσηκωτικό και εκρηκτικό act, η Κύπρος έδωσε το «παρών» στη σκηνή του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision 2026. Η Antigoni ερμήνευσε το «Jalla», μαγνητίζοντας τα βλέμματα με μια άρτια χορογραφία και εντυπωσιακά φωτιστικά εφέ που απογείωσαν την αρένα.

Η Antigoni Buxton από την Κύπρο δεν έκρυψε τη συγκίνησή της μετά την πρόκριση της χώρας της στον Μεγάλο Τελικό της Eurovision 2026, δηλώνοντας πως αισθάνεται ότι ζει το μεγάλο της όνειρο.

Ο άντρας στο πλευρό της

Εκτός από τη λάμψη της Eurovision, η Antigoni Buxton βιώνει την απόλυτη ευτυχία και στην προσωπική της ζωή, καθώς είναι ερωτευμένη και δεν το κρύβει. Σύντροφός της είναι ο γοητευτικός Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Άγγελος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει ως βάση του τη Νέα Υόρκη. Ο ίδιος δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας ελληνικό εστιατόριο στις ΗΠΑ, ενώ παράλληλα ασχολείται ενεργά με το real-estate και τη διοργάνωση μεγάλων συναυλιών για Έλληνες καλλιτέχνες που περιοδεύουν στην Αμερική.

Μάλιστα, ανάμεσα στα πρόσωπα με τα οποία έχει συνεργαστεί βρίσκεται και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς ο Άγγελος δραστηριοποιείται έντονα στον χώρο της ελληνικής μουσικής ομογένειας.

Η σχέση τους φαίνεται να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο, με την Antigoni να δημοσιεύει κατά καιρούς τρυφερά στιγμιότυπα στα social media. Σύμφωνα με ανθρώπους από το περιβάλλον της, ο Άγγελος αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στηρίγματά της αυτή την περίοδο, ειδικά τώρα που η πίεση της Eurovision έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Και μπορεί η Antigoni Buxton να ζει ίσως τις πιο απαιτητικές ημέρες της ζωής της, όμως φαίνεται πως έχει στο πλευρό της τον άνθρωπο που τη βοηθά να παραμένει προσγειωμένη, ήρεμη και χαμογελαστή.

