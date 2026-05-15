Η Γουίτνεϊ Ρόμπεσον από την Αλαμπάμα μόλις είχε πάρει το πτυχίο της και είχε ξεκινήσει την δουλειά των ονείρων της, που ήθελε από παιδί. Εντοπίστηκε με τραύμα από σφαίρα μέσα σε σπίτι στην πόλη Τράσβιλ, στις 7 Μαρτίου γύρω στις 9:30μμ. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σύμφωνα με την αστυνομία, η 22χρονη φέρεται να πυροβολήθηκε και να σκοτώθηκε από τον 54χρονο πατέρα του συντρόφου της, Τζέφρι Σκοτ Τάουερς, ο οποίος συνελήφθη για τον εξ αμελείας πυροβολισμό, που της στοίχισε τη ζωή, μετά από «εκτεταμένη έρευνα».

Ο θάνατος χαρακτηρίστηκε ως ατύχημα από τον ιατροδικαστή, αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το πώς ο 54χρονος πυροβόλησε κατά λάθος την κοπέλα του γιου του.

Σύμφωνα με την New York Post, η Ρόμπεσον αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Auburn τον Μάιο του 2025, με πτυχίο στην εσωτερική διακόσμηση. Λίγες εβδομάδες πριν από το θάνατό της, είχε ξεκινήσει να δουλεύει ως σύμβουλος εμπορίου στην εταιρεία Restoration Hardware. «Η Γούιτνεϊ ήξερε πάντα πως να τα καταφέρνει κι εμείς της είχαμε εμπιστοσύνη. Στον νέο της ρόλο, αυτή η υπέροχη, ανεξάρτητη γυναίκα βρισκόταν στο κατώφλι μιας επιτυχημένης καριέρας: τη δουλειά που ήθελε πάντα, από τότε που ήταν μικρό κορίτσι», ανέφερε η οικογένειά της.

Την άτυχη κοπέλα περιέγραψαν οι δικοί της άνθρωποι ως μια γυναίκα με «απαράμιλλη χάρη, οξυδέρκεια και απέραντη γενναιοδωρία», η οποία ήταν βαθιά συνδεδεμένη με την πίστη της.

Η στάση της υπεράσπισης

Οι δικηγόροι του Τάουερς, υποστήριξαν πως ο 54χρονος είναι «έντιμος πολίτης» χωρίς ποινικό μητρώο σε δήλωσή τους. «Αυτό που συνέβη ήταν ένα τραγικό γεγονός. Ενώ κατανοούμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να επιτελέσει το έργο της, γνωρίζουμε ότι τα γεγονότα θα δείξουν ότι ο κ. Τάουερς δεν έχει εγκληματικό παρελθόν, υπήρξε παραγωγικός και έντιμος πολίτης σε όλη του τη ζωή και δεν είναι ένοχος για αυτές τις κατηγορίες».

Ο 54χρονος οδηγήθηκε στις φυλακές της κομητείας Τζέφερσον και αφέθηκε ελεύθερος αργότερα, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 30.000 δολαρίων.